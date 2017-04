Mottowoche der Lüdenscheider Abiturienten hat begonnen

"Just one colour" war das Motto der Staberger Gymnasien am ersten Tag.

Lüdenscheid - Mit bunten Ganzkörperanzügen, als farbenfrohe Ballerinas oder mit Roller, Zöpfen, Tornister & Co. – Mit fröhlichen und ausgefallenen Kostümen läuteten die Abiturienten des Bergstadt-Gymnasiums sowie vom Staberg am Montag das Ende ihrer Unterrichtszeit ein.

Denn bevor es für die jungen Leute nach den Osterferien mit den Prüfungen ernst wird, steht in diesen Tagen die Motto-Woche an: Ob „Helden der Kindheit“, „Horror“ oder „Las Vegas“ – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Fotos der nächsten Tage – am Dienstag starten auch die Gesamtschüler – finden sich jeweils aktuell in der Galerie hier auf come-on.de.