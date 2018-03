Theater-Sternchen zeigen Märchen

Die Grundschüler zeigten ein fantasievolles Theaterstück in der Turnhalle.

Lüdenscheid - Dass Kinder immer lieb sein müssen und auf die Erwachsenen hören sollen, kann ganz schön nervig sein. Um ihre Kleinen im Zaum zu halten, drohen die Eltern deshalb oft damit, dass der Lämmergeier den Nachwuchs holen kommt und ihn zur Insel der zornigen Kinder bringt, wenn er nicht artig ist.

In der Geschichte von „Lieschen Radieschen und dem Lämmergeier“, die die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler der Theater-Sternchen der Grundschule Lösenbach unter der Leitung von Lehrerin Annika Zimmer in der Turnhalle der Schule aufführten, möchte der Lämmergeier eigentlich nur seinen Job erledigen und das unartige Lieschen zu eben jener Insel bringen. Doch er hat nicht mit dem starken Selbstbewusstsein seines Opfers gerechnet, das lieber in ein Königreich gebracht werden möchte. Dort angekommen erleben die beiden spannende Abenteuer und befreien das märchenhafte Land von Piraten und Räubern.

Zahlreiche Eltern, Verwandte und Freunde der Kinder ließen es sich nicht nehmen, bei der mit Sorgfalt gestalteten Aufführung der Geschichte von Martin Auer, die Annika Zimmer für die Bühnenaufführung, die an zwei Tagen stattfand, bearbeitet hat, dabei zu sein. Eine liebevolle Kostümierung, detailreiche Requisiten, turbulente Tanz- und Action-Szenen sowie die beeindruckenden Leistungen der Kinder, insbesondere in den textintensiven Hauptrollen, wussten zu überzeugen. Die insgesamt 15 Mädchen und Jungen der 3. und 4. Klassen, die alle zum ersten Mal auf der Bühne standen, hatten zuvor im Rahmen der Theater AG sieben Monate lang an der Aufführung gearbeitet.

Es handelte sich um die sechste Produktion der Theater-Sternchen, für die Annika Zimmer, die sich derzeit noch in Elternzeit befindet, die Theater AG ehrenamtlich fortgeführt hat. Vor dem Theaterstück äußerte sich Annika Zimmer kritisch zu den derzeitigen Brandschutzbestimmungen, die es Schulen zukünftig nahezu unmöglich machten, Aufführungen, Klassenfeste und ähnliche Veranstaltungen in den eigenen Räumen durchzuführen. „Leider kann ich nicht versprechen, dass wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen“, erklärte Annika Zimmer, „da läuft etwas gewaltig schief, und die Schulen werden durch Bürokratie daran gehindert, für Kinder ein interessantes Lernumfeld durch eben solche Veranstaltungen wie unsere zu schaffen.“