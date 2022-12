„Sounds of Christmas“ vor all besetzter Aula

Der ELS-Chor brachte eine Version von „Every breathe you take“ auf die Bühne – mit eingebautem Rap-Part. © Werr

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause fand am Freitagabend wieder das bekannte Weihnachtskonzert ,,Sounds of Christmas“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in der ausverkauften Aula der Schule statt.

Lüdenscheid - Schon seit Sommer organisiert und begleitet von der Lehrerin Cornelia Fink, sollte das Programm nun mit den Kleinsten beginnen. Die Schüler der Klasse 5a liefen mit Kerzenschein in die Aula ein und sangen „Mary did you know“. Im Anschluss trat die 5b mit Namika‘s „Lieblingsmensch“ auf, während im Hintergrund Fotos ihrer ganz persönlichen Lieblingsmenschen projiziert zu sehen waren.



Anschließend trat die Klasse 6c mit „Jingle bell rock“ und einem Chor auf die Bühne, welcher durch die Zusammenarbeit des Gymnasiums mit der Musikschule Lüdenscheid entstanden ist. Zu hören gab’s „Can‘t help falling in love“ und „Singe im Advent“. Die Schülerinnen Thibbi Sivashankar und Kanjanika Uththama aus der Q2 traten mit „Radioactive“ auf, danach animierte die Musik-AG der Schule das Publikum bei Sia‘s „Snowman“ zum Mitsingen. Mit „Minefields“ beeindruckten Sofie Sahyoun und Konstantin Era das Publikum, bevor der Eltern-, Lehrer-, Schülerchor und der ehemalige Mup-Chor der Q2 die Bühne betraten.



Mit „Easy on me“ von Adele füllten sie den ganzen Saal mit ihrem Klang und sorgten für Gänsehautmomente. Es folgte der ELS-Chor mit einer Version von „Every breathe you take“ mit eingebautem Rap-Part und „I‘ll be missing you“, bevor das Publikum in die Pause entlassen wurde. Kulinarische Kleinigkeiten und Getränke bot der Förderverein der Schule an.



In der Gemeinschaft – hier der Musikschulchor – oder solistisch brachten sich die Schüler mit ein. © Werr

Der zweite Programmteil begann dann mit der Schülerband „fourty-one“ mit ihrem selbst geschriebenen Song „Peaceful time“. Anschließend sang Amélie Walter „Stand by me“, begleitet von Victoria Thiel an der Gitarre, und Sofie Sahyoun trat mit Michael Jackson‘s „Man in the mirror“ auf. Es folgten der Mup-Chor mit „Shallow“ und der Sechstklässler Fernán Viveros im Solo mit „Merry Christmas“, ein Streicherensemble mit „Deck the halls“ und „Silent nights“ sowie der ELS-Chor mit „The Christmas song“.



Der Abend wurde nicht nur von den Schülerinnen Sofie Sahyoun und Marlene Albrecht moderiert, auch die Licht- und Tontechnik und der vorherige Kartenverkauf wurde gänzlich von Schülern des Gymnasiums übernommen. Musikalisch wurden die Auftritte von Till Martensmeier am Schlagzeug, Michael Dee an der Gitarre und Cornelia Fink am Klavier begleitet.



Schulleiterin Michaela Knaupe beendete den Abend mit Danksagungen und wünschte den Zuschauern zum Abschluss eine schöne Weihnachtszeit. - Jonathan Hock