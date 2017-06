Schüler besuchen das Hospiz

+ © Messy Hospiz-Leiterin Sabine Große (links), Schwester Edith Kroll (2. von links) und Ehrenamtler Franz Böhm (rechts) informierten die Schülerinnen und Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums. © Messy

Lüdenscheid - Schülerinnen und Schüler der Einführungsklasse für die Oberstufe des Anne-Frank-Gymnasiums in Halver besuchten am Dienstagmorgen das Hospiz an der Sedanstraße.