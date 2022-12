„Fluch der Karibik“ in der Mensa der ARG

Von: Björn Othlinghaus

Die ARG-Bläserklassen spielten in der Mensa. © Othlinghaus

Das Abschlusskonzert der Adolf-Reichwein-Gesamtschule fand am Donnerstag in gewohnter Form in der Mensa der Schule statt. Schulleiter Sven Arriens begrüßte zahlreiche gut aufgelegte Eltern und Verwandte und zeigte sich erfreut darüber, dass Veranstaltungen nun nicht mehr nur

Lüdenscheid - Begleitet von Moderatorin Kirsten Michalzik traten die Bläserklassen 5.6 (Leitung Armin Krull), 6.6 (Leitung: Stefan Hillbrunner) und 7.6 (Leitung: Armin Krull) auf.

Die 26 Schüler der Bläserklasse 5.6 spielen erst seit August überhaupt ihre Instrumente im Orchester und beeindruckten mit tollen Titeln, darunter eine Melodie von Mozart und das Weihnachtslied „Jingle Bells“. Die Kinder in der Bläserklasse 6.6 machen dagegen schon seit eineinhalb Jahren zusammen Musik und konnten somit bereits ein umfangreicheres Programm präsentieren. Das beinhaltete unter anderem die Stücke „We Wish You A Merry Christmas“ und die Titelmelodie aus dem Film „Fluch der Karibik“.

Bläserklasse mit „Mission impossible“

In der Pause boten die Schüler des Abschlussjahrganges Q2 Brötchen, Kuchen und Snacks an – die Erlöse waren für die Abschlussfeier bestimmt.

Nach der Pause brachte noch die Bläserklasse 7.6 Titel zu Gehör – eigentlich gehören ihr 30 Schüler an, wobei aus gesundheitlichen Gründen nicht alle beim Konzert dabei sein konnten.

Dennoch brachten sie Musik unterschiedlicher Stilrichtungen zu Gehör, darunter die Titelmusik aus dem Film „Mission Impossible“, das Stück „Funky Town“ und das Weihnachtslied „Mach hoch die Tür“.