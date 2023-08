Eine Landschaft als Sehnsuchtsort im MK

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Die meisten der beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie Schulleiter Sven Arriens (links) waren zur Ausstellungseröffnung anwesend. © Othlinghaus

Die um Werke von Schülern der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in den Räumen des Geschichtsmuseums an der Sauerfelder Straße erweiterte Ausstellung „Bis zum Horizont“ ist noch bis einschließlich Sonntag, 10. September, zu sehen.

Lüdenscheid – Im Foyer der Museen wurden die Werke der Schüler entsprechend mit einer kleinen Vernissage gewürdigt. Viele der insgesamt 18 beteiligten Jugendlichen, der Lehrer Josef Schmitz, der den Projektkurs leitete, in dem die Werke geschaffen wurden, Schulleiter Sven Arriens sowie Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen kamen zu Eröffnung.

Dr. Conzen zeigte sich in ihrer Ansprache „geflasht“ von den prachtvollen Sonnenunter- und -aufgängen, die einige der Schüler gemalt haben, und lobte die Zusammenarbeit zwischen den Museen der Stadt und der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, die seit 2016 auf vielfältige Weise praktiziert wird.

Lehrer Josef Schmitz erklärte im Anschluss, dass die Bilder die Landschaft als Sehnsuchtsort und Spiegel der Seele darstellen. Im Rahmen des der Ausstellung vorangegangenen Projektkurses über ein Schuljahr, an dem Schüler der Stufe Q1 (ehemals 12. Klasse) teilgenommen hätten, seien zunächst viele Techniken geübt worden. „Wir haben uns gefragt: Wie genau malt man Wolken, Berge oder Bäume“, erklärt Josef Schmitz.



„Ich freue mich sehr, die Ergebnisse sehen zu können, unter anderem von Schülern, die zunächst gedacht haben, gar nicht malen oder zeichnen zu können“, so Josef Schmitz. Interessant an der Ausstellung ist auch, dass nicht nur fertige und abgeschlossene Werke präsentiert werden, sondern auch Arbeiten aus der Übungsphase, die im Vergleich mit den fertigen Bildern einen Eindruck davon vermitteln, wie positiv sich die Jugendlichen im Laufe des Projektkurses entwickelt haben.

Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen eröffnete die Ausstellung. © Othlinghaus

Direkt am Eingang der Ausstellung ist als Projektion ein Gemeinschaftskunstwerk der Schüler zu sehen, mit dem sie in ihrer Schule eine Brandschutzwand gestaltet haben. „Das Motiv stellt eine europäische Landschaft dar vor dem Hintergrund, dass die Adolf-Reichwein-Gesamtschule ja die einzige zertifizierte Europaschule in Lüdenscheid ist“, so Schmitz.

Ein weiterer Aspekt macht die Ausstellung noch facettenreicher: Die Werke der Jugendlichen werden gemeinsam mit Arbeiten der Schülerinnen und Schüler aus Kairo ausgestellt, die Anfang August auf Initiative der Städtischen Galerie in Lüdenscheid zu Besuch waren und mit ihren Bildern ebenfalls ein Landschaftsthema umgesetzt hatten.