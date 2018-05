Reichwein-Schüler erleben moderne Kammermusik

Lüdenscheid - „Ich fand Synthetic Skin atemberaubend. Für mich brachte es Improvisation auf eine neue Ebene. Musik kann man nicht in eine Schublade stecken, weil jeder sie für sich selbst definiert.“

So charakterisierte die Adolf-Reichwein-Schülerin Louisa Sellig den Besuch der Wittener Tage für neue Kammermusik. Die Musikkurse der EF und Q1 unter der Leitung von Michael Dommes hatten sich aufgemacht, um in Witten die Probe und im Anschluss die Uraufführung der Komposition „Synthetic Skin“ des Österreichers Uli Fussenegger im Haus Witten und am Abend das Konzert im Saalbau, das live im WDR übertragen wurde, anzuschauen.

Die ungewohnte und anstrengende Musik rief bei den Schülern starke Emotionen hervor. Louisa weiter: „Ich war sehr gespannt darauf zu erfahren, wie Uli Fussenegger dieses Stück umsetzt. Ich kam gar nicht mehr aus dem Staunen heraus, denn man hörte immer wieder neue Facetten, bei denen man gar nicht dachte, dass sie zusammen passen würden. Für mich klang dieses Stück wie Freiheit. Die Freiheit, etwas total Anderes und Neues zu machen. Die Freiheit, etwas Besonderes zu schaffen. Jeder Musiker hat seine eigene Geschichte erzählt, doch jeder andere hat diese noch ergänzt. Ein unglaubliches Klangbild, was uns gestern geboten wurde.“

Schon zum 18. Mal in Folge motivierte Lehrer Michael Dommes seine Schüler, sich auf dieses besondere Erlebnis einzulassen. Musikpädagoge Armin Krull und Kulturkoordinatorin Josette Ommer begleiteten dieses Jahr die große Gruppe. Kompetent wurden sie von dem Musiker Michael Lerner durch den spannenden Tag in Witten geleitet.