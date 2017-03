Gesamtschüler sind "stark ohne Alkohol"

Mädchen und Jungen erleben die Projekttage zum Thema „Stark ohne Alkohol“ an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule getrennt voneinander. Zum Abschluss feiern sie dann aber gemeinsam eine Party, bei der sie sich alkoholfreie Cocktails mixen.

Lüdenscheid - Eine Party ohne Alkohol feierten Achtklässler der Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Dienstag in der Mensa, denn das Thema der Projekttage lautet dieses Mal „Stark ohne Alkohol“.

Lehrerin Eva Schmitz-Beuting und ihre Kollegen haben sich als Team Suchtvorbeugung im Vorfeld intensiv mit dem Thema Alkohol beschäftigt und so ein Programm für die Schüler auf die Beine gestellt. An drei Tagen durchlaufen die sechs achten Klassen verschiedene Stationen.

In einem Quiz mussten sie zunächst ihre Kenntnisse über Alkohol unter Beweis stellen. Wie wirkt Alkohol? Diese Frage wurde unter anderem mit dem Testen von Rauschbrillen beantwortet. Der Suchtverlauf und Risikio- sowie Schutzfaktoren waren ebenfalls Thema.

„Die Schüler sollen lernen, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen“, erklärt Schmitz-Beuting. Das sei wichtig, um auch bewusst mit Suchtmitteln wie Alkohol umzugehen. In einer Gute-Laune-Liste fassten sie zusammen, was man gegen schlechte Gefühle machen kann. Schlafen, Schokolade essen, tanzen und Musik hören, aber auch an Beratungsstellen wenden, waren nur einige der Ergebnisse.

Die Mädchen und Jungen wurden für die verschiedenen Stationen getrennt. Mädchen seien laut Schmitz-Beuting kritischer und auch mutiger, einfach mal nein zu sagen. Es sei außerdem wichtig, dass auch Jungen über Gefühle sprechen, das sei getrennt einfacher.