Theater, Musik und Kunst in der Mensa

Lüdenscheid - Die Mensa der Adolf-Reichwein-Gesamtschule war mit Theater, Musik und Tanz gefüllt, als die Schüler ihren Mitschülern, Eltern und Gästen einen abwechslungsreichen Abend voller internationaler Kultur boten. Bibliothek und Café wurden Ausstellungsräume für Kunstprojekte.

Schulleiter Frank Bisterfeld bestaunte die „tolle Entwicklung“ seiner Schüler. In der Reichwein-Schule wird Wert auf individuelle Förderung gelegt, was seit 2016 praktisch umgesetzt wird. Mit der Einführung von Profilklassen, können die Schüler selbst wählen, ob sie im musikalischen, naturwissenschaftlichen, sportlichen, künstlerischen oder sprachlichen Bereich gefördert werden möchten.

Jede Präsentation des Kulturabends, wurde innerhalb des Unterrichts erarbeitet. „Der Abend dient somit einerseits den Eltern, um zu sehen, was ihre Kinder im Unterricht leisten, und andererseits den Kindern, damit sie lernen, Kultur zu leben“, erklärte Bisterfeld.

Eingeleitet wurde der Kulturabend von der Schulband. Die achtköpfige Gruppe begeisterte mit Gesang und Performance. Der Englisch-Club der sechsten Klasse stellte einen sicheren Umgang mit der englischen Sprache bei einem kurzen Rollenspiel unter Beweis, und die Kultur-und-Tanz-AG präsentierte mit eigenen Choreografien türkischen und griechischen Tanz.

Unter der Leitung von Musiklehrer Armin Krull spielten die Kinder der Gitarren-AG und der Bläserklasse bekannte Lieder mit ihren Instrumenten. Zu den Höhepunkten des Abends zählte eine kurze Vorführung des selbst geschriebenen Theaterstücks „Alice, wer?“ der neunten Klasse „Darstellen und Gestalten“.

Die Inszenierung orientiert sich an „Alice im Wunderland“, und wird bei den Schultheatertagen in Hagen in voller Länge aufgeführt. Das Bühnenbild gestaltete die Kunst-AG und sorgte in Kombination mit Bühnenaufbau und Kostümen für ein sichtlich erstauntes Publikum. „Einfach großartig“, fand es der Schulleiter und erkannte sofort das Talent die einzelnen Darsteller: „Ich bin ergriffen und begeistert über die Leistung."