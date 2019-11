Schubidu: Profi-Spaßmacher feiert noch 30. Geschäftsgeburtstag

Lüdenscheid - Der Entschluss, den Standort am Graf-Engelbert-Platz aufzugeben, steht seit längerem fest, nur der Zeitpunkt ist noch nicht klar: Auf jeden Fall will Profi-Spaßmacher Marco Köhler mit seinem Ladenlokal Schubidu 2020 noch den 30. Geschäftsgeburtstag feiern.

Derweil bleibt Marco Köhler gut im Geschäft. Denn das, so betont er nach wie vor, hänge nicht von einem stationären Ladenlokal ab, dazu sind die Aktivitäten des passionierten Spaß-Dienstleisters viel zu vielfältig und ortsunabhängig.

Aktuell ist Schubidu wieder beim Weihnachtsmarkt im Stern-Center vertreten. „Das werden wir auch weitermachen,“ versichert Köhler, „da sind wir gerne gesehen.“ Der Auszug aus dem Center 2015 habe daran nichts geändert.

Ein Heimspiel ist der Altstadt-Weihnachtsmarkt vom 6. bis 8. Dezember. Und: Auf dem Weihnachtsmarkt in Altena gestaltet Schubidu das Kinderprogramm. Viel zu tun also für einen Spiel-und-Spaß-Laden, der 2020 seinen 30. Geburtstag hat – und das auf jeden Fall noch feiern will.