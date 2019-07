Schrottreif: Eintritt frei beim Festival auf dem Schrottplatz

Das Schrottreif-Festival von AVL-Autoverwertung und Sound of Centuries geht in die zweite Runde – wie im vergangenen Jahr können wieder Autos verschrottet werden.

Lüdenscheid – Musik und Kunst auf dem Schrottplatz gibt es am Wochenende zum zweiten Mal in Lüdenscheid: Die Autoverwertung Lüdenscheid (AVL) und Sound of Centuries veranstalten von Samstag, 6., bis Sonntag, 7. Juli, wieder ein Schrottreiffestival auf dem AVL-Schrottplatz.

Am Samstag geht es um 11 Uhr mit einem Frühshoppen los. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Bei guter Musik, die am Samstag viel Rock, Punk und Metal bietet, so versprechen die Veranstalter, soll bis 22 Uhr durchgemacht werden. Das Lineup setzt sich aus einigen lokalen Größen und internationalen Bands zusammen. So wird die aus Großbritannien stammende und laut Veranstalter aktuell schwer angesagte Band Single by Sunday ihr erstes Konzert in Deutschland beim Schrottreiffestival geben. Die Musiker spielen am Samstag ab 17.30 Uhr. Danach, ab circa 20 Uhr präsentieren die Stadtwerke Lüdenscheid den Hauptact „Use Möre Gas“ aus Düsseldorf. Zuvor treten bereits die Bands Kreuzversuch (ab 11 Uhr), The Screw (ab 12.30 Uhr) und Seth 13 (ab 15 Uhr) auf.

Der Familiensonntag auf dem Schrottplatz beginnt um 11 Uhr mit dem Lüdenscheider Kinderchor. Danach soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Neben Nancy Siskou (ab 12.15 Uhr) und dem angehenden SPD-Bürgermeisterkandidaten Sebastian Wagemeyer (ab 16.46 Uhr), will auch die Cannibals Crew (ab 13.30 Uhr) dem Publikum wieder ordentlich einheizen. Anschließend will der Singer -Songwriter „Rich Kid Rebellion“ die Bühne rocken (ab 14.30 Uhr). Neben dem Bühnenprogramm soll es passendes „schrottreifes“ Essen, nachhaltige Upcycling-Produkte und ganz viel Kunst geben. Künstlerin Lou von LOU wird nicht nur Ihre Kunst ausstellen, sondern auch live performen und ein paar Überraschungen auf dem Schrottplatz vorbereiten, kündigen die Veranstalter an. Außerdem sind die Besucher eingeladen, selbst Kunst aus Schrott zu machen.

Der Eintritt zum gesamten Festival ist, dank zahlreicher Sponsoren frei. Während des Festivals können auch wieder Autos verschrottet werden – dafür ist eine vorherige Anmeldung zu empfehlen.