Festival rund um Schrott: Perfomances, Musik und Workshops auf AVL-Gelände

Lüdenscheid - Mit der kreativen Verwertung von Schrott setzt sich schwerpunktmäßig das erste Schrottreif-Festival auf dem Gelände der AVL Autoverwertung in Lüdenscheid auseinander.

Mit dem Festival findet auf dem Gelände an der Dammstraße 1 vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 eine Veranstaltung statt, die die Bergstadt bis dahin noch nicht gesehen hat. Das Veranstalterteam mit Sandra Manß (AVL Autoverwertung GmbH), Daniel Scharf (Jugendreferent Oberrahmede), Iris Kannenberg (Kannenberg Design & Kommunikation), Nicolas Leitgeb (Sound of Centuries), Stefan Regus (Ritter am Markt, Lüdenscheid) und Thomas Volkmann (Künstler) plant ein umfangreiches kulturelles Programm.

In der Gaststätte „Ritter am Markt“ in Lüdenscheid fand jetzt ein Gespräch des Organisationsteams und einiger Künstler statt. Sie bieten allen an, Metall- und Elektroschrott mitzubringen, der dann vor Ort zu Kunstwerken verarbeitet wird.

Live-Musik mit sechs Acts

Außerdem gibt es an den vier Tagen unter anderem hautnahe Performance und Kunst, Live-Musik mit sechs Acts, Schrottbasteln und eine Schrottmodenschau, ein Graffitiworkshop, ein Fotoworkshop und ein Trommelworkshop, ein Kinderprogramm sowie eine Jugendgottesdienst.