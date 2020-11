Vom Rost zerfressen: Polizei legt Schrottlaube im MK still - in der Prüfhalle folgt der große Knall

Am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte im Lüdenscheider Stadtteil Kalve einen bulgarischen Ford Galaxy. Der 51-jährige Fahrer war mit seinem Sohn (4) vermutlich zum Tanken in der Bergstadt und wollte gerade zurück auf die Autobahn. Doch dann erblickten die Polizeibeamten die rollende Schrottlaube.



Stadt Lüdenscheid Regierungsbezirk Arnsberg Einwohnerzahl 72.313 (Stand: Dezember 2019)

Eine vom Rost zerfressene Karosserie, abgefahrene Reifen, kaputte Stoßdämpfer und defekte Bremsen waren nur die Spitze des Eisbergs beim Ford Galaxy. Ein Sachverständiger stellte insgesamt 67 Mängel fest, die zur sofortigen Stilllegung des PKW führten.

Vom Rost zerfressen: Polizei legt Schrottlaube im MK still - Fahrer erwartet Bußgeld

Trauriger Höhepunkt war, dass während der technischen Prüfung eine Bremsleitung platzte und somit die gesamte Bremsanlage des maroden Fahrzeugs nicht mehr funktionierte.

Die Polizisten und der Sachverständige waren heilfroh, dass die Bremsleitung in der Prüfhalle und nicht vor einem Stauende platzte. Ein folgenschwerer Unfall hätte die Folge sein können. Den 51-Jährigen erwartet nach seinem Zwischenstopp in Lüdenscheid ein Bußgeld über mehrere hundert Euro und ein Punkt in Flensburg.

Weniger glimpflich verlief ein Lüdenscheider Polizeieinsatz im Stadtteil Buckesfeld am Freitagvormittag. Nach einem Einbruch hatte die Polizei Lüdenscheid zur Fahndung der drei Flüchtigen die Unterstützung eines Hubschraubers angefordert. Zwei der Verdächtigen sind nach ersten Erkenntnissen gefasst, der dritte ist noch auf der Flucht.

