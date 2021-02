Schrott fährt Schrott: Diese abenteuerliche Kiste rollte durch den MK

Wer braucht schon Bremsen?

+ © Polizei MK Schrott fährt Schrott: Diese abenteuerliche Kiste rollte durch Lüdenscheid (MK). © Polizei MK

Wer braucht schon Bremsen? Die Polizei MK hat einen abenteuerlichen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der so schrottreif war wie seine Ladung.

Lüdenscheid - Der Polizei fiel am Montagmittag (22. Februar) am viel befahrenen Bräuckenkreuz in Lüdenscheid ein verdächtiges Autotransportgespann aus Polen auf.

Bereits auf den ersten Blick erkannten die Polizisten bei der Kontrolle, dass das Gespann technisch nicht besser war als der Unfallwagen, den es transportierte. Die Lenksäule des Lkw war derart locker, dass sie abzufallen drohte. Ebenfalls völlig verkehrsunsicher war der Anhänger, weil keine der vier Bremsen funktionierte.

Ein hinzugezogener Sachverständiger zog das Gespann sofort aus dem Verkehr. Er merkte an, dass hier definitiv ein folgenschwerer Unfall verhindert und vermutlich Menschenleben gerettet wurden. Gegen den ukrainischen Fahrer wurde ein Bußgeld in Höhe von 210 Euro verhängt. Dem polnischen Halter des Gespanns wird ein Bußgeldbescheid in Höhe von 300 Euro zugestellt.

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass die Polizei im Märkischen Kreis schrottreife Fahrzeuge aus dem Verkehr zieht. Ein Schrotthändler hatte seinen Transporter um fast fünf Tonnen überladen. Mit einem völlig maroden Transporter war ein anderer Schrottsammler im Märkischen Kreis unterwegs - bis er von der Polizei an der A45 aus dem Verkehr gezogen wurde.