Schrilles Singen mit Guildo Horn im Kulturhaus

Lüdenscheid - Guildo Horn kommt! Am Donnerstag singt der Meister im Lüdenscheider Kulturhaus - und lässt singen.

„Singen befreit und vereint Körper und Geist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturhauses. Daher laden WDR 4 und Guildo Horn zu einem Mitsing-Konzert ins Kulturhaus ein: „WDR 4 sing(t) mit Guildo“. Gesungen wird am Donnerstagabend ab 20 Uhr.

Gemeinsam mit seiner Kombo „Die Orthopädischen Strümpfe“ verspricht der schräge Zeremonienmeister der Musikszene eine schrille Mitsingreise durch die Jahrzehnte. Eine Kostprobe gab er im November 2017 bei einem Kurzauftritt im Restaurant des XXXL-Möbelhauses in Lüdenscheid.

Lieblingshits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren stehen am Donnerstag auf dem Programm. Von „Hey Jude” über „YMCA” und „Waterloo” bis „(I’ve Had) The Time Of My Life” gibt eine bunte Mitsingreise durch drei Jahrzehnte Popmusik.

Für die Veranstaltung gibt es noch Karten für 27,50 Euro einschließlich Gebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses und – nach Vorrat – an der Abendkasse vor der Veranstaltung. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.