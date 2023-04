Deutscher Architekt rettet La Palma vor der Pest

Von: Jutta Rudewig

Der Lüdenscheider Autor Peter Becker schrieb den apokalyptischen Thriller „Letzte Zuflucht La Palma“. © Becker

Auf der Kanareninsel La Palma, von den Einheimischen gern Isla Bonita genannt, wacht ein deutscher Architekt in einem menschenleeren Krankenhaus auf und kann sich an nichts erinnern. Schon gar nicht an die Pest, die als weltumspannende Seuche wütet.

Lüdenscheid - La Palma, eine Wanderinsel, ein paradiesisches Eiland mit etwas mehr als 80 000 Einwohnern, eine der geologisch jüngsten Inseln der Kanaren und durch den Vulkanausbruch 2021 ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Genau hier wacht der deutsche Architekt Paul Siemons in einem Krankenhaus auf und – die tragische Komödie „Goodbye Lenin“, in der eine Frau, die im Oktober 1989 ins Koma fällt und die darauffolgenden DDR-Umbrüche „verschläft“, lässt grüßen – kann sich an nichts erinnern. Warum er auf der Insel ist, woher seine Verletzungen stammen.

Paul ist der fiktive Held des Romans „Letzte Zuflucht La Palma“, den der Lüdenscheider Autor Peter Becker, der unter dem Pseudonym Pieter van Hoorn firmiert, veröffentlicht hat. Ein 350 Seiten starker „apokalyptischer Thriller“, wie der Kontrast-Verlag beschreibt.

Bedingt durch den Vulkanausbruch musste der Lüdenscheider das bereits fertige Manuskript seinerzeit aktualisieren. Authentisch zu sein, ist dem Schriftsteller ein Anliegen. Auch Probleme der Druckerei, die durch Lieferengpässe bei den Rohstoffen zugesagte Termine nicht mehr einhalten konnte, führten dazu, dass das neue Buch erst jetzt erscheinen konnte.

Gelegt ist die eigentliche Handlung ins Jahr 2024, also gar nicht mal so weit weg vom Jetzt und Hier. Und wenn man der literarischen Idee des Lüdenscheider Schriftstellers folgen möchte, muss man sich über die nahe Zukunft eigentlich keine Gedanken mehr machen. Denn kaum ist „Corona“ vorbei, sucht die Pest die Welt heim und rafft dahin, was es zu raffen gibt.



Das hat auch die spanische Regierung erkannt und räumt La Palma ab. Die Einwohner werden belogen und mehr oder weniger zwangsevakuiert, um ein Pest-freies Refugium für die spanische Elite zu schaffen, eine Art Arche Noah für die Zeit nach der Pest.



Die ersten Kapitel des Romans zeigen auf, wie sich die (deutsche) Welt gegen die Pest zu schützen versucht. Unter anderem mit Diskussionen im Atombunker Nr. 2 tief unter dem Bundeskanzleramt. Mit wahrer Wonne verfremdet der Autor hier die aktuellen Politiker. Da wird der Kanzler zum „Schulz“, der Gesundheitsminister zum „Krautermann“, Annalena darf zumindest den Vornamen behalten, und der Leser schmunzelt ob der literarischen Fantasie.

Peter Becker, der unter dem Pseudonym Pieter van Hoorn firmiert, und seine Verlegerin Barbara Jost, Inhaberin des Kontrast Verlags. © Kontrast Verlag

Doch zurück zu Paul, der auf seiner Suche nach dem „Warum“ auf der dann doch nicht so menschenleeren Isla Bonita auf die eine oder andere Rest-Gestalt trifft. Eine Zwölfjährige, einen Gammastrahlenforscher und im Verlauf der Geschichte auch auf die eigene, wenn auch ehemalige Lebensgefährtin und den besten Freund. Beide haben sich auf die Suche nach dem Verschollenen gemacht. Und auf den spanischen Regenten samt Familie, der gar nicht glücklich darüber ist, sein Volk im Stich lassen zu müssen, nur um selbst zu überleben.

Rivalisierende Militärs, eine korrupte Regierung und die Frage nach Vernunft und/oder Egoismus ergänzen an vielen Stellen die Geschichte.



Ortsbeschreibungen, Lebensart, (zu) viele Randfiguren, die spanische (Militär)Hierarchie – man muss als Leser durchaus eine Affinität zu allem mitbringen, was einem spanisch vorkommt. Allem voran zur Sprache. Wer mit eben jener nichts am Hut hat, den ermüden die permanenten Übersetzungen. Wer spanisch kann, den stört’s nicht weiter. Eine Auflistung der Charaktere und deren Funktion hätten dem Verlauf der Geschichte gutgetan.



Das fünfte Buch ist in Arbeit

Derzeit schreibt Becker an Buch Nr. 5, dem er den Arbeitstitel „Reisen in Gestern“ gegeben hat. Im Mittelpunkt steht ein deutscher Tourist, der in Arizona eine ganz besondere Western-Show erlebt. Mittels einer VR-Brille soll er in das Geschehen rund um die legendäre Schießerei am O.K. Corral zwischen Wyatt Earp und der Clanton-Bande virtuell eintauchen. Doch anstatt nur stiller Beobachter einer Hightech-3D-Vorführung zu sein, wird der Protagonist Jonas ins Jahr 1881 zurückversetzt. Durch sein Handeln in der Vergangenheit verändert er automatisch die Zukunft. Das Erscheinungsdatum ist für Ende 2023 geplant.



Ob man nun das Ende einer Geschichte wie „Letzte Zuflucht La Palma“ gut oder eher ungelungen findet, liegt immer im Auge des Lesers. Wer wissen will, was aus Paul und Mia, Esmeralda, Hanns, Herrn Blüm, Doktor Hugo Magirus-Kampmann, Senor Lopez und dem spanischen Regenten Francisco Jose VI. geworden ist: „Letzte Zuflucht La Palma“ von Pieter van Hoorn, Kontrast-Verlag, ISBN 978-3-941200-93-7, 17,90 Euro.