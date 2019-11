Schreck für Mutter (32): Polizei ermittelt nach Laternenumzug im MK 

Lüdenscheid - Wer macht denn sowas? Bei einem Martinsumzug in Lüdenscheid liefen offenbar Diebe mit. Eine junge Mutter soll während des Umzuges bestohlen worden sein. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fand der Martinsumzug an der Tinsberger Schule in Lüdenscheid statt, an dem zahlreiche Kinder und ihre Eltern teilnahmen.

Auch eine 32-jährige Lüdenscheiderin befand sich unter den Teilnehmern. Nach dem Umzug dann der Schreck: Die Frau stellte fest: Ihr Smartphone war weg. Sie hatte es zu Beginn des Martinsumzuges noch bei sich in der Handtasche getragen. Sie geht davon aus, dass das Telefon entwendet wurde.

Am nächsten Tag erstattete sie auf der Polizeiwache Anzeige wegen Diebstahls. Bei dem gestohlenen Mobiltelefon handelt es sich um ein schwarzes Huawei/Y6.

Die Polizei in Lüdenscheid hofft auf Hinweise. Zeugen können sich unter Tel. 02351/9099-0 melden.