Schreck am Sonntagabend: Einbrecher tritt Badezimmerfenster auf

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Daniel Maurer/dpa

Mit einem gehörigen Schreck zweier Mieterinnen endete am Sonntag an der Mittelstraße der Versuch eines Einbrechers, in deren Wohnung einzudringen.

Lüdenscheid - Wie die Polizei mitteilt, hörten die beiden Frauen gegen 18.30 Uhr einen lauten Knall aus dem Bad im Erdgeschoss. Kurz darauf stellte sich heraus, dass ein Unbekannter das auf Kipp stehende Fenster aufgetreten und versucht hatte, ins Innere zu gelangen.

Vermutlich war der Täter davon ausgegangen, dass die Wohnung leer ist. Die Bewohnerinnen konnten vom Bad aus nur noch ein davon eilendes Fahrzeug sehen, das sie jedoch nicht beschreiben konnten.

Beamte der Kriminalpolizei erschienen zur Spurensicherung. Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter der Rufnummer 90 99 0.