Schrauben Betzer feiert 100-jähriges Jubiläum mit 80 Mitarbeitern

Lüdenscheid - Schrauben Betzer hat sein 100-jähriges Bestehen im Jubiläumsjahr mit 80 Mitarbeitern gefeiert.

Schrauben gehören zum Alltag dazu, aber wie viele unterschiedliche Arten es gibt, dürfte vielen gar nicht klar sein. Flachkopfschrauben, Microschrauben, Schweissschrauben, Blechschrauben, Schraubensicherungen unter Kopf: Das sind nur einige wenige Beispiele aus der aktuellen Produktpalette des Unternehmens Schrauben Betzer. Seit 1917 produziert die Firma am Buckesfeld Präzisionsschrauben für unterschiedliche Anwendungsgebiete und Verbindungen.

Das 100-Jährige Bestehen hat die Inhaber-Familie Hoffmeister zur Jahresmitte mit einem großen Betriebsfest mit den Mitarbeitern und deren Angehörigen gefeiert. Heute produziert das Unternehmen mit 80 Mitarbeitern auf 8000 Quadratmetern Produktions- und Logistikfläche mit 120 Maschinen sieben Millionen Präzisionsschrauben und Kaltformteile am Tag. Waschmaschinen, Autos, Bad-Armaturen, Ski-Bindungen: Die Einsatzgebiete sind vielfältig. Solche Dimensionen hat sich Hugo Betzer wohl kaum vorstellen können, als er das Unternehmen 1917 gründete.

Dort, wo er einst anfing, an der Kreuzung zwischen Heedfelder und Buckesfelder Straße, befindet sich noch heute der Firmensitz. Angefangen hatte Hugo Betzer mit einem kleinen Gebäude an der Heedfelder Straße, aber schon 1935 folgte die Erweiterung „um die Ecke“ entlang der Buckesfelder Straße. Mit der Aufstockung des Fabrikgebäudes entstand 1952 das prägnante Gebäude, das nach wie vor den Kreuzungsbereich dominiert.

Nach zwei Generationen im Besitz der Familie Betzer übernahm 1966 Willy Hoffmeister, der mit seiner Unternehmensgruppe eigentlich auf die Leuchtenproduktion spezialisiert war, die Firma. Gemeinsam mit seinen Söhnen Hansmartin und Klaus wagte er den Schritt in eine neue Branche und setzte dabei, wie die Gründerfamilie, auf kontinuierliche Modernisierung.

Stellte Betzer zum Zeitpunkt der Übernahme noch Normschrauben her, wurde die Fertigung schrittweise auf die Herstellung von Präzisionsschrauben und Kaltformteilen nach Kundenvorgaben umgestellt.

Heute setzt man bei Schrauben Betzer ausschließlich auf kundenspezifische, individuelle Produktentwicklungen. Produziert werden Schrauben mit Durchmessern von 1,4 bis 12 Millimetern und einer Länge von 2 bis 160 Millimetern. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Kleinstschrauben und gewindefurchende Schrauben. Dabei wird sowohl auf die von den Kunden gelieferten Daten und Zeichnungen zurückgegriffen, als auch gemeinsam mit den Kunden Lösungen erarbeitet. Den Großteil des Umsatzes macht Betzer im Bereich der Automobil- und der Elektro-Industrie. Rund die Hälfte der Produkte, von denen viele Patent- und Markenschutz haben, geht ins Ausland.

Wegweisend für den Standort war der Erweiterungsbau an der Straße An den Tannen in den frühen 1990er-Jahren. Umgesetzt nach strengsten Auflagen erfüllt das Gebäude nach wie vor die höchsten Anforderungen an Lärm- und Umweltschutz. Gerade auch mit Blick auf die Nachbarschaft im angrenzenden Wohnviertel wurde große Sorgfalt in die Planungen gesteckt, betont Dr. Frank Hoffmeister, der gemeinsam mit seinem Bruder Christian in der dritten Generation als Geschäftsführender Gesellschafter fungiert. Der dritte Bruder, Dr. Markus Hoffmeister, ist Gesellschafter.

Neben modernen Pressen und zahlreichen Stationen zur Qualitätskontrolle gibt es in der neuen Halle eine vollautomatische Waschanlage für die gefertigten Schrauben, die stets auf dem neusten Stand der Technik gehalten werden. 2008 folgte die nächste Erweiterung mit dem Aufbau des Betzer Logistik Zentrums Am Neuen Haus. Dort wird sowohl der Draht für die Produktion angeliefert als auch die fertigen Waren abgeholt. Für die Zukunft wird geplant, einen Teil der Produktion ebenfalls dorthin zu verlagern, um am Buckesfeld Platz für neue Maschinen zu schaffen, um die Kapazitäten zu erweitern, kündigt die Familie an.