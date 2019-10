Schon wieder Schluss: Nachfolger für Tapas-Bar in Lüdenscheid

Georgios „Jorgo“ Iliadis übernimmt das Restaurant am Graf-Engelbert-Platz 5.

Lüdenscheid - Ganz verliebt in die Altstadt ist der Lüdenscheider Gastronom Georgios Iliadis, kurz Jorgo genannt. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis der bekannte Wirt ebendort wieder aktiv werden würde.

Am liebsten noch in diesem Monat möchte Iliadis (vormals Zum Spieß und Restaurant Odysseus) am Graf-Engelbert-Platz 5 sein kleines Restaurant „Palia poli bei Jorgo“ eröffnen, dort, wo nur wenige Monate ein glückloser Spanier zu finden war.

„Palia poli heißt Altstadt“, erzählt der Lüdenscheider mit griechischen Wurzeln. Das ist sein Namensfavorit. Die neue Küche werde griechisch-mediterran. Das Team hat er bereits zusammen.

Nur, ob der geplante Umbau des Gastraums noch vor dem erhofften Eröffnungstermin zu stemmen sein wird, ist nicht sicher. Zu schwierig gestalte es sich, Handwerker zu bekommen. „Dann machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt.“