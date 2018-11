Schon dicht: Rewe-Center an der Altenaer Straße schließt vorzeitig

Lüdenscheid - Das Rewe-Center an der Altenaer Straße ist Geschichte. Das Warenhaus schloss am Samstagabend für immer seine Pforten. Vorzeitig. Das könnte auch mit den Baustellen im Umfeld zu tun haben.

Noch im Juli hatte das Unternehmen die Schließung zum 31. Dezember angekündigt,jetzt ist schon sieben Wochen vorher Schluss.

Viele Kunden bedauerten das Aus des Rewe-Centers. Einige hatten das Ende des Fachmarktes gar nicht mitbekommen. Am Montag fuhren immer wieder Kunden vor, um einzukaufen. Rewe hatte eigens eine Mitarbeiterin abgestellt, die die Kunden über die Schließung informierte.Die Regale waren da schon leer.

„Wir bedauern es sehr, dass wir den Rewe-Markt an der Altenaer Straße vorzeitig schließen mussten", erklärte Rewe-Sprecherin Annika Amshove. Der rückläufige Kundenstrom war ausschlaggebend für den Schließungsbeschluss zum Jahresende.

"Unglückliche Entwicklung der Rahmenbedingungen"

Weil aber zuletzt immer weniger Kunden kamen, zog Rewe vorzeitig den Schlussstrich – die Unternehmenssprecherin sprach von „unglücklichen Entwicklungen der Rahmenbedingungen am Standort“, durch die die Rentabilität des Marktes nicht mehr gegeben war. Das Rewe-Center war von den Umleitungen und Sperrungen in der Innenstadt betroffen und zuletzt nur eingeschränkt erreichbar.

Lösungen für Mitarbeiter gefunden

Im Rewe-Center, das anders als die Rewe-Märkte über einen großen Non-Food-Bereich verfügte, waren nach Unternehmensangaben 60 Mitarbeiter beschäftigt. „Es wurden gemeinsame Gespräche mit dem Betriebsrat und Mitarbeitern geführt und Lösungen gefunden, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen“, heißt es dazu aus der Pressestelle. In der Regel bedeutet das, dass Mitarbeiter in andere Filialen wechseln oder abgefunden werden. Auslaufende befristete Verträge werden nicht verlängert.

Nachfolge ist noch nicht geklärt

Nach der Schließung an der Altenaer Straße ist Rewe noch mit fünf Filialen im Stadtgebiet präsent. Wer am Standort, an dem auch schon Globus und Toom ihr Glück versuchten, nachfolgt, ist unklar. Als möglicher Nachmieter wird immer wieder Kaufland genannt. Dort wird zwar Interesse am Standort Lüdenscheid bekundet. Zu konkreten Plänen für einen neuen Markt äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage zuletzt aber nicht.