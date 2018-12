Ist das schon Bestechung? Kleine Lotta verzückt Polizei bei Tempokontrolle

Lüdenscheid - "Tempokontrolle mit Herz" hat die Polizei im Märkischen Kreis einen Tweet bei Twitter und Facebook überschrieben. Auslöser war die kleine Lotta mit einem Geschenk.

Eigentlich hatten die Beamten nur mit Temposündern gerechnet, als sie ihre mobile Kontrolle am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der evangelischen Kindertagesstätte an der Nordstraße in Lüdenscheid aufbauten.

Doch dann öffnete sich die Kita-Tür und die kleine Lotta ging auf die Polizisten zu. In der Hand hatte sie ein Geschenk, das sie den Beamtinnen überreichte. Eine Tüte Weihnachtsplätzchen! Die Polizistinnen bedankten sich artig und kosteten gleich vom Gebäck. "So schmeckt die Arbeit!" schrieb die Polizei bei Facebook.

Tempo-Kontrolle mit Herz ❤: Heute Morgen haben wir in #Lüdenscheid vor der Kita an der Nordstraße Tempo gemessen. Die Kolleginnen freuten sich über ein spontanes Geschenk: Die kleine Lotta überreichte ihnen eine Tüte Weihnachtsplätzchen. 12 Autos waren zu schnell. #PolizeiMK pic.twitter.com/N8CgpkoQ9g — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) 12. Dezember 2018

Weniger schön: Zwischen 7.30 und 8.45 Uhr brausten zwölf Autofahrer zu schnell am Kindergarten vorbei.

Die Facebook-Nutzer hatten viel Freude mit der außergewöhnlichen Polizeimeldung. "Ist das nicht Bestechung?", fragt ein Nutzer mit einem Augenzwinkern. Ein anderer antwortet ihm. "Bei Grundnahrungsmitteln? ... Denke nicht!"