Bollywood an Lüdenscheider Gymnasium: 150 Schüler "tanzen" Nationen

+ © Othlinghaus Tänze von "BallKoRoBics" bis zum Schuhplattler führten die Scholl-Schüler vor. © Othlinghaus

Lüdenscheid – In der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zeigten am Mittwoch 150 Schüler, was sie im Rahmen des Projektes „Kultur und Schule“ des Landes NRW in Zusammenarbeit mit Manuela Klüttermann von der Ballettschule Klüttermann gelernt hatten.