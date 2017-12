Bewährungsstrafe  für 23-jährigen Schläger

Lüdenscheid - Drei Verhandlungstage lang hat sich das Schöffengericht Lüdenscheid mit den Missetaten eines 23-jährigen Drogenkonsumenten beschäftigt. Nun ist das Urteil gefallen: ein Jahr und zehn Monate mit Bewährung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem arbeitslosen Mann zur Last gelegt, sich als Schläger und Erpresser in der Jugendszene betätigt zu haben.

Außerdem, so ein weiterer Vorwurf, soll er in einer Asylunterkunft Zungenküsse mit einer Zwölfjährigen ausgetauscht haben, was rechtlich einen Kindesmissbrauch darstellt.

Das Verfahren im Hinblick auf das Mädchen stellte das Gericht ein. Die Aussagen des mutmaßlichen Opfers klangen offenbar nicht sehr glaubwürdig. Dass er einen jungen Mann am Sauerfeld gewürgt hat, werteten die Richter als Körperverletzung.

Dass er einem Jungen geholfen hat, dessen Handy wieder zu beschaffen, das ihm angeblich von Flüchtlingen gestohlen worden war, war nicht zu widerlegen. Insofern habe er zu Recht einen Anspruch auf die versprochene Belohnung gehabt, sie aber durch Körperverletzung und Nötigung durchsetzen wollen.

Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte nun zehn Beratungsgespräche bei der Drobs absolvieren.