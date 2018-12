Die schönsten Bilder aus dem Weihnachtsdorf + Kostenlos parken am Klinikum

Lüdenscheid - Das Weihnachtsdorf am Klinikum lockte und lockt Tausende. Die Fotos zur "einmaligen Weihnachtsgeschichte" gibt es hier. Auf den Geschmack gekommen? Einige Stunden ist das Weihnachtsdorf noch geöffnet.

In stimmungsvollem, urgemütlichem Ambiente heißt das Klinikum Lüdenscheid Jung und Alt am Wochenende in seinem kleinen, feinen Weihnachtsdorf willkommen. Zum dritten Mal hatte das Haus Mitarbeiter, Patienten, Angehörige, Bewohner des Seniorenzentrums und Interessierte zum Bummeln durch eine urige Budenstadt eingeladen, die den Krankenhausalltag für eine Weile vergessen machen sollte.

Geöffnet ist der Markt am Sonntag noch bis 17 Uhr. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die Besucher kostenlos auf den Klinikparkplätzen parken können.

Alles, was es braucht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, war zu finden. Äußerst beliebt: Die „Wurst auf Rezept“, fachmännisch von Ärzten gegrillt.

Teilweise spendeten Aussteller einen Teil des Erlöses für den guten Zweck, unter anderem für die Palliativstation.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bezeichnete das Weihnachtsdorf jüngst auf ihrer Facebookseite als „einmalig“. „Das ist unsere persönliche Weihnachtsgeschichte.“

Eindecken konnten sich die Besucher beim Bummel über den Markt mit Geschenken in letzter Minute und allem, was Weihnachten noch ein wenig festlicher und gemütlicher macht.

