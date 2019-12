So schön ist der Weihnachtsmarkt in der Altstadt - alle Fotos hier!

+ © Nougrigat Der dritte historische Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist eröffnet. © Nougrigat

Lüdenscheid – Schlemmen und stöbern können die Besucher des historischen Weihnachtsmarkts an diesem Wochenende in der Altstadt. Abgerundet wird das Wochenende mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt.