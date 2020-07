So schön ist es im Biergarten an der Hohen Steinert

Lüdenscheid - Biergartenwetter herrschte zur Eröffnung zwar nicht gerade. Trotzdem: Ein Blick in Lüdenscheids jüngste Außengastronomie zeigt, dass ein schöner Biergarten nicht nur in Bayern möglich ist.

Mit Blitz, Donner und Starkregen spielte das Wetter der Biergarteneröffnung an der Hohen Steinert am Donnerstag einen üblen Streich. Just zur Unzeit, als das gemütlich-gesellige Treiben im „Biergarten bei Thomas“ eigentlich beginnen sollte, fegte ein heftiges Gewitter über den Platz hinweg. Unterstellmöglichkeiten waren entsprechend heiß begehrt.

Dass auch unter freiem Himmel Corona-Regeln gelten, damit haben sich Schausteller Thomas Jacob (Bild) und sein Team vertraut gemacht. Am Samstag öffnet der „Biergarten bei Thomas“ um 15 Uhr seine Pforten. Unterhaltsame Musik wird dann DJ Pierre auflegen.

Am Sonntag werden Thomas Jacob und seine Mitstreiter ab 11 Uhr für ihre Gäste da sein. Für den guten Ton im Biergarten will dann die heimische Musik- und Veranstaltungsagentur „Sound of Centuries“ (Bühne und Technik) sorgen. Live-Auftritte von Musikern sind für die kommenden Wochen vorgesehen.

„Beim Programm auf der Bühne unterstützt uns auch das Lüdenscheider Stadtmarketing“, erläuterte Thomas Jacob.