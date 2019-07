So schön war der AOK-Firmenlauf: Hunderte Fotos vom Läuferfest

Mehrminütiger Video-Bericht im Artikel

+ © Popovici Tolle Stimmung bei der After-Run-Party. © Popovici

Lüdenscheid - Der Erste war nach 18:44 Minuten im Ziel, doch beim 17. AOK-Firmenlauf war der lange Atem gefragt: Tausende feierten am Freitag in der Lüdenscheider City bis in die Nacht hinein. Hier gibt es alle Fotos vom großen Läuferfest.