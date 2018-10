Schwere Vorwürfe gegen einen Bankangestellten

Lüdenscheid - Das Schöffengericht verhandelt gegen einen Bankangestellten aus Lüdenscheid. Er soll eine Kollegin im Büro sexuell genötigt haben.

Es ist ein klassischer Indizienprozess, Aussage steht gegen Aussage, die Beweisaufnahme vor dem Schöffengericht ist langwierig und kompliziert: In einem Büro eines Lüdenscheider Geldinstituts soll sich ein Beschäftigter der sexuellen Nötigung einer Arbeitskollegin schuldig gemacht haben.

Nach fünfstündiger Hauptverhandlung besteht weiterer Klärungsbedarf. Der Vorsitzende Richter Andreas Lyra vertagt die Sache.

Es ist der 3. August 2017, spätnachmittags. Die Abteilung der Bank hat Feierabend. Die Bankkauffrau – sie tritt als Nebenklägerin in dem Verfahren auf – ist für den Spätdienst eingeteilt und bekommt unerwartet Gesellschaft. Sie sagt: „Er meinte, dann bist du nicht so alleine.“ Er selbst sagt: „Ich bin meistens länger da.“

"Es gab keinerlei körperlichen Kontakt"

Der Staatsanwalt wirft ihm vor, das Büro von innen abgeschlossen, die Frau am Arm auf seinen Schoß gezerrt, seine Hose geöffnet und sie gezwungen zu haben, ihn zu befriedigen. Dazu kam es laut Anklage nicht.

Strafverteidiger Dirk Löber gibt für seinen Mandanten eine Erklärung ab. Demnach kann sich der Lüdenscheider die Vorwürfe „in keiner Form erklären“. Und: „Es gab keinerlei körperlichen Kontakt.“

Sein Mandant, sagt Löber, sei nach der Strafanzeige unter der seelischen Belastung der schweren Vorwürfe monatelang arbeitsunfähig gewesen. Nach den Worten der Frau hat sie noch massiver an den Folgen des mutmaßlichen Übergriffs gelitten.

„Wegen des Vorfalls bin ich inzwischen von meinem Mann getrennt.“ Sie habe sich verändert, die Beziehung sei danach nicht mehr so gewesen wie vorher. Das bestätigt ihr Ehemann im Zeugenstand. „Das hat zum Ende meiner Ehe geführt. Sie war wie ausgewechselt, saß nur noch auf dem Sofa rum.“

"Der hat noch nicht mal gefragt, was ihm vorgeworfen wird"

Doch nach Aktenlage ist die Nebenklägerin „seit vielen Jahren schon in psychiatrischer Behandlung“. Sie berichtet von regelmäßiger Einnahme zweier Psychopharmaka, die ihre Angststörungen lindern sollen. „Ich kann mit Druck und Stress nicht umgehen.“

An ihre wiederholten und längeren Phasen der Arbeitsunfähigkeit erinnert sich auch der Ehemann – im selben Geldinstitut angestellt. Und er sagt, er habe den Angeklagten in einem kurzen Telefonat wütend zur Rede gestellt. Und er habe sich gewundert. „Der hat noch nicht mal gefragt, was ihm vorgeworfen wird.“

Rechtsanwalt Löber will den Psychiater in den Zeugenstand holen lassen. Der Richter ist einverstanden. Der Arzt soll erklären, welchen Einfluss die psychiatrische Grunderkrankung der Lüdenscheiderin auf ihre Verhaltensmuster hat.

Der Prozess wird am 22. Oktober, 10.15 Uhr, im Saal E29 des Amtsgerichts fortgesetzt.