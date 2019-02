Vorwurf der fahrlässigen Tötung gegen Pflegekräfte noch nicht erhärtet

Lüdenscheid - Zwei Frauen aus einem ambulanten Pflegedienst müssen sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor dem Schöffengericht verantworten. Ein Patient soll wegen Fehler bei der Handhabung eines Venenports zu Tode gekommen sein.

Der zweite Tag im Strafprozess gegen zwei Pflegekräfte, die der fahrlässigen Tötung beschuldigt sind, ist geprägt von Unklarheiten, Widersprüchen und einer Menge technischer Details.

Die beiden Frauen, 48 und 41 Jahre alt, sollen laut Staatsanwaltschaft bei der Handhabung eines Portkatheters in der Halsvene eines 80-jährigen schwer kranken Patienten Fehler gemacht haben. In der Folge soll Luft in das System und in die Gefäße des Mannes gelangt sein, er starb an einer Embolie.

Eine erfahrene sogenannte Portschwester, die Pflegekräfte im Umgang mit dem System einweist und für den regelmäßigen Wechsel verantwortlich ist, bringt mit ihrer einstündigen Aussage „vielleicht Licht ins Dunkel“, wie der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Andreas Lyra, sagt. „Aber auch viele neue Informationen, über die wir nun nachdenken müssen.“

80-Jähriger stirbt: Pflegepersonal unter schwerem Verdacht

Zum vermeintlichen Fehlen einer Klemme als Abdichtung des Zugangsschlauchs etwa sagt die Zeugin: „Da muss keine Klemme dran sein.“ Ein Anästhesist aus dem Klinikum widerspricht.

Die Frage, welche Funktion ein Rückschlagventil überhaupt hat und ob die Funktion aufgehoben wird, wenn jemand einen Drei-Wege-Hahn an den Schlauch anschließt, bleibt noch unbeantwortet. Möglicherweise handelt es sich auch um ein selbstsicherndes System.

Nun soll ein Medizintechniker der Hersteller-Firma in den Zeugenstand treten und den Juristen die Produkte erklären. Ob es eine technische Erklärung gibt, ist noch offen. Der Port wurde bei der Obduktion der Leiche in der Gerichtsmedizin nicht entfernt.

Der Prozess wird am 20. Februar um 8.30 Uhr im Saal E 29 des Amtsgerichts Lüdenscheid fortgesetzt.