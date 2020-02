Schnee! Wetterdienst warnt vor glatten Straßen im MK - und gibt weitere Warnung heraus

Märkischer Kreis - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schnee in den Hochlagen des Sauerlands am Mittwoch. Und noch eine weitere Warnung gibt es für den Märkischen Kreis.

Update Dienstag, 18. Februar, 18.59 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstagabend zwei amtliche Warnungen für den Märkischen Kreis herausgegeben. Beide gelten für Mittwoch (19. Februar).

Bereits in der Nacht erwarten die Meteorologen oberhalb von 600 Metern Schneefall. Die amtliche Warnung vor Schnee gilt von 3 Uhr in der Nacht bis um 15 Uhr. Die Menge an Schnee ist mit 2 bis 5 Zentimetern zwar gering, dennoch sollten Autofahrer und Fußgänger vorsichtig sein. Verbreitet wird es glatt.

Ab Mitternacht gilt eine amtliche Warnung vor Windböen für den gesamten Märkischen Kreis. Vereinzelt kann es auch Sturmböen geben. Bis 16 Uhr am Mittwoch treten demnach Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf.

In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden. Am Sonntag war Sturmtief Victoria über den Märkischen Kreis hinweggezogen und hatte für umgestürzte Häuser und abgedeckte Dächer gesorgt.

Stand Update Freitag, 12.08 Uhr: Schnee für nächste Woche Mittwoch angekündigt

Verbreitet hat es am Donnerstag im Märkischen Kreis geschneit. Es kam zu einigen kleineren Glätte-Unfällen. Bereits im Laufe des Nachmittags taute der Schnee aber vielerorts wieder komplett weg.

Am Wochenende erreicht nun laut Deutschem Wetterdienst ein Zwischenhoch mit warmer Meeresluft den Märkischen Kreis. Die Temperaturen steigen am Sonntag auch im höheren Bergland auf zweistellige Werte. In Altena werden bis zu 15 Grad Celsius erwartet.

Anfang der kommenden Woche sinken die Temperaturen wieder. Es wird wechselhaft. Am Mittwoch soll es dann bei 3 Grad Celsius wieder schneien - in Lüdenscheid sogar mit einer Schnee-Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent. In der folgenden Nacht ist mit leichtem Frost zu rechnen.

Stand Donnerstag, 16 Uhr: Bis 10 Zentimeter Neuschnee! Warnung vor Schnee im MK - bis zum Abend

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Gebiete im Märkischen Kreis, die oberhalb von 400 Metern liegen, am Donnerstag eine Schneewarnung herausgegeben. Autofahrer sollten entsprechend vorsichtig fahren. Es kann verbreitet glatt werden.

In den Kommunen südlich und östlich von Lüdenscheid sowie für die Stadt Lüdenscheid gilt eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall. Diese gilt bis Donnerstag um 17 Uhr. Demnach tritt im Warnzeitraum oberhalb von 400 Metern leichter Schneefall mit Mengen zwischen 2 und 5 Zentimetern auf.

Schnee in NRW: Schneefallgrenze steigt am Donnerstag

In Staulagen werden Mengen bis 7 Zentimeter erreicht. Die Schneefallgrenze steigt im Laufe des Tages auf 600 Meter. Verbreitet wird es glatt, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Oberhalb von 600 Metern gilt die Schneewarnung im Märkischen Kreis noch bis 21 Uhr. Demnach können dort fünf bis zehn Zentimeter Schnee fallen. Entsprechend ist in den Hochlagen besonders mit Schneeglätte zu rechnen.

Ebenfalls noch bis 17 Uhr gilt eine amtliche Warnung vor Windböen. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auf.

In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden. Erste Glätteunfälle hat es auch bereits gegeben: In Meinerzhagen kollidierten zwei Autos - es waren Sommerreifen im Spiel.

In NRW droht indes am Wochenende nach "Sabine" ein weiterer Sturm. Die Vorhersagen werden konkreter.

