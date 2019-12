Schnee im MK! Auto rutscht in Graben, Lkw fährt sich fest - dringende Warnung

Ein Unfall ereignete sich am Morgen in Neuenrade. Dort rutschte ein Pkw in den Straßengraben (Symbolbild).

Märkischer Kreis - In Lüdenscheid und Umgebung hat es in der Nacht zu Freitag geschneit. Der STL ist im Volleinsatz. Es gab wetterbedingte Unfälle im Märkischen Kreis.

Schnee im Märkischen Kreis - es gab am Morgen Unfälle.

im Märkischen Kreis - es gab am Morgen Unfälle. In Lüdenscheid ist der STL im Volleinsatz.

ist der STL im Volleinsatz. Eine Warnung an Autofahrer: Nicht überall ist geräumt - es wird glatt.

In der Nacht hat es im Märkischen Kreis geschneit. Insbesondere in den Lagen oberhalb von 400 Metern blieben die Flocken liegen und sorgten für eine dünne Schneedecke - auch auf den Straßen. Das führte zu kleineren Problemen im Berufsverkehr am Freitagmorgen. Es gab einige wetterbedingte Zwischenfälle.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ereignete sich um 7.59 Uhr in der Warmkestraße in Neuenrade-Blintrop ein Alleinunfall. Ein Pkw rutschte aufgrund von Glätte in den Straßengraben. Die Polizei war vor Ort. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

In Kierspe hat sich ein belgischer Lkw auf einer Nebenstraße festgefahren

In Kierspe in der Straße Loh fuhr sich ein Lkw mit belgischem Kennzeichen fest. Gemeldet wurde der Zwischenfall um 7.53 Uhr. Zu Ursache und Folgen ist zunächst nichts bekannt.

Bereits um 7.40 Uhr wurde der Polizei eine Gefahrenstelle in Neuenrade gemeldet. Auf der Bundesstraße 229 zwischen Langenholthausen und Küntrop kam der Verkehr wegen Glätte zwischenzeitlich zu erliegen. "Da ging nichts mehr", sagte Polizeisprecher Marcel Dilling. Streufahrzeuge sorgten dafür, dass der Verkehr schon kurz darauf wieder floss.

Volleinsatz in Lüdenscheid: STL ist seit 3 Uhr auf den Straßen unterwegs

Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) ist seit 3 Uhr morgens im Volleinsatz auf den verschneiten und teils glatten Straßen im Stadtgebiet von Lüdenscheid. Zunächst wurden die Hauptverkehrswege und Schulwege geräumt. Die Busse der Märkischen Verkehrsgesellschaft fahren ohne Einschränkungen. Es gebe keine akuten Ausfälle, heißt es auf der Homepage.

Auf Nebenstraßen muss noch mit Schneeglätte und überfrierender Nässe gerechnet werden

Autofahrer müssen auf Nebenstraßen und dort, wo noch nicht gestreut wurde, allerdings weiterhin mit Glätte rechnen. Weil der Boden teils gefroren ist, kann auch überfrierende Nässe der Grund sein.

Im Tagesverlauf rechnet STL-Werkleiter Heino Lange mit einer Entspannung der Wettersituation, weil "es wärmer werden soll." Dennoch sind die Einsatzkräfte auch den ganzen Tag über auf den Straßen der Stadt Lüdenscheid unterwegs.

Neue Schnee-Warnung für den Märkischen Kreis am Freitag

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Schnee-Warnung für den Märkischen Kreis aber noch einmal verlängert.

Alle Wetter-Warnungen für den Märkischen Kreis

Noch bis 20 Uhr am Freitag tritt im Warnzeitraum oberhalb von 400 Meter leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 und 10 Zentimeter auf. Die Schneefallgrenze steigt später auf 600 Meter. Die Warnung an die Autofahrer: "Verbreitet wird es glatt."

Zu einem schlimmen Unfall kam es am Abend an der A45. Ein Lkw krachte vor einen Brückenpfeiler. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen. Im Klinikum Hellersen in Lüdenscheid wurden Brandschutzmängel bekannt. Welche Auswirkungen das hat, ist noch unklar. In Lüdenscheid erwischte die Polizei ein gar nicht fahrtaugliches Gerät.