15 Zentimeter Schnee! Erste Warnung vor Starkschneefall in MK-Stadt

UPDATE Märkischer Kreis - Schnee kündigt sich an. Der Winter gibt noch einmal ein Stelldichein im Märkischen Kreis. Auf den Straßen wird es gefährlich.

Nach Sturmtief Yulia kommt der Schnee in den Märkischen Kreis

Neue Wetterwarnungen sind die Folge

Schon in der Nacht zu Mittwoch rechnen die Meteorologen mit Schnee

Schnee in der Nacht zu Mittwoch in Lüdenscheid, Iserlohn und den übrigen Städten und Gemeinden im Märkischen Kreis: Am Dienstagnachmittag wurden die ersten Wettervorwarnungen für den Märkischen Kreis veröffentlicht - zunächst von der privaten Unwetterzentrale - vor Schnee. Am Nachmittag folgten dann auch amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Zwei amtliche Warnungen vor Schnee und Glätte im Märkischen Kreis

Die erste amtliche Warnung für die Nacht hat der DWD um 15 Uhr veröffentlicht. Der Wetterdienst warnt ab Mitternacht bis Mittwoch um 10 Uhr vor Glätte in Gebieten oberhalb von 400 Metern. Verbreitet muss mit überfrierender Nässe sowie Schneefall gerechnet werden.

Kurz darauf folgte die amtliche Warnung vor Schneefall für Teile des Märkischen Kreises - zunächst betroffen sind die Höhenlagen oberhalb von 600 Metern. Die amtliche Warnung vor Schnee gilt von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 18 Uhr. In dieser Zeit fällt Schnee mit Mengen zwischen 5 und 8 Zentimetern. In Staulagen werden Mengen bis 15 Zentimetern erreicht. Verbreitet wird es glatt.

Schnee im MK: Unwetterzentrale warnt in Plettenberg vor Starkschneefall

Am Dienstagmittag hat die Unwetterzentrale die erste Vorwarnung vor Schnee im Märkischen Kreis herausgegeben - und zwar für Plettenberg. Die Vorwarnung vor Starkschneefall betrifft Gebiete oberhalb von 500 Metern. Laut Unwetterzentrale.de sei am Abend Warnstufe Orange möglich.

Die Warnung vor Schnee gilt ab Dienstag, 22 Uhr und ist gültig bis Mittwoch, 22 Uhr. Bis zum Mittwochmittag werden zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, bis Mittwochabend 15 Zentimeter.

+ Für Plettenberg gilt eine Vorwarnung. © Unwetter zentrale.de

Zudem gibt die Unwetterzentrale für den gesamten Märkischen Kreis einen Wetterhinweis - und zwar auf Straßenglätte. Gültig ist der Hinweis ab Dienstag, 22 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr. Gerechnet wird mit schneeglatten Straßen, insbesondere oberhalb von 400 Metern.

Warnlagebericht des DWD sagt für NRW Schnee bis ins Flachland voraus

Laut DWD sinkt die Schneefallgrenze am Abend deutlich. Bis ins Flachland muss bis in die Morgenstunden mit Schnee gerechnet werden. Nach den ersten Vorhersagen bleibt der Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen. Die Neuschneemengen erreichen Höhen bis 5 Zentimeter. In den Hochlagen oberhalb von 500 Meter kann sich eine zehn Zentimeter dicke Schneedecke bilden.

Am Mittwoch schneit es laut DWD-Warnlagebericht weiter - im Bergland können dann weitere fünf Zentimeter dazu kommen. Verbreitet wird es glatt - durch Schnee und Schneematsch.

Stand 24. Februar, 17.34 Uhr: Schnee und Sturm! Warnbericht rechnet mit Wintereinbruch im MK

Nachdem Sturmtief Yulia über den Märkischen Kreis hinweggezogen ist, gab es am Rosenmontag vorübergehend eine Wetterberuhigung. Doch das bleibt nicht so, sagt der Deutsche Wetterdienst und kündigt für die ganze Woche Sturmböen im Märkischen Kreis an.

Hinzukommt eine deutliche Abkühlung. Am Mittwoch wird im Bergland schauerartiger Schneefall erwartet. In höheren Lagen kommt es zu Schneeverwehungen. Auch in tiefen Lagen stellenweise kurzzeitiger Schneefall nicht ausgeschlossen. Für Lüdenscheid ist ab der Nacht zu Mittwoch Schnee vorhergesagt. Im tiefer gelegenen Altena sowie in Iserlohn schneit es demnach ab dem Vormittag.

In den Hochlagen des Sauerlands gab es schon am Montag erste Schneefälle. Es wird verbreitet glatt.

Stand 23. Februar, 12.18 Uhr: Stufe Rot! Unwetter-Warnung für den MK am Sonntag

Am dritten Sonntag in Folge fegt ein Sturmtief über den Märkischen Kreis hinweg. Diesmal heißt es "Yulia". Die Unwetterzentrale gibt eine Unwetterwarnung heraus. Demnach werden in Lagen oberhalb von 500 Metern Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h erwartet. Das wäre Windstärke 12 und damit Orkanstärke. Vereinzelt könne es auch noch heftigere Böen geben, heißt es bei Unwetterzentrale.de.

Am Mittag zählten Feuerwehr und Polizei schon mehr als 30 Sturm-Einsätze. Besonders betroffen: Die A45.

Diese Warnung gilt bis Sonntag, 22 Uhr, und betrifft laut Unwetterzentrale.de weite Teile des Märkischen Kreises, unter anderem Meinerzhagen, Neuenrade, Plettenberg und Lüdenscheid.

Wetterdienst gibt mehrere Warnungen für den Märkischen Kreis heraus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt für Sonntag gleich mehrere Warnungen für den Märkischen Kreis heraus. Auch der DWD spricht von vereinzelten orkanartigen Böen, die oberhalb von 600 Meter Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h erreichen können (Windstärke 11).

In jedem Fall ist in den Hochlagen aber mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung zu rechnen.

Gefahren bei diesen Windstärken: Bäume können entwurzelt werden

Laut Wetterdienst können bei diesen Windstärken Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände können herabstürzen.

+ Straßen waren auch Lüdenscheid gesperrt. © Nopu Auch in den tieferen Lagen sind stellenweise Böen bis zur Windstärke 100 km/h möglich. Andererorts in NRW wurden wegen der Gefahrenlage mehrere Karnevalszüge abgesagt oder verkürzt.

Zudem gilt für den gesamten Märkischen Kreis eine amtliche Warnung vor Dauerregen - bis Sonntag, 18 Uhr. Dabei werden innerhalb von 24 Stunden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 40 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 50 l/m² erreicht. Auch die Unwetterzentrale warnt vor Starkregen.

Bereits an den beiden vergangenen Sonntagen hatten Sturm Sabine und Sturm Victoria im Märkischen Kreis für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt.