Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel: Eisbahn im MK eröffnet

Lüdenscheid - Bei ungemütlichem, nasskaltem Wetter haben sich am Samstag die ersten Eisläufer auf der Eisbahn auf dem Rathausplatz getummelt. Mit eigenen und ausgeliehenen Schlittschuhen drehten große und kleine Eisläufer auf der 15 mal 30 Meter großen Bahn Runde um Runde.

Vor allem trockene Phasen nutzten die Eislaufbegeisterten, um dem Winterspaß auf eisigem Untergrund nachzugehen. Für Anfänger, die noch nicht sicher auf den Kufen standen, hielt Eisbahn-Betreiber Hartmut Langhoff aus Plettenberg leuchtend orangefarbene Robben als Laufhilfen bereit.

Wer wollte, konnte zudem die ersten frisch gebrannten Mandeln genießen oder sich an einem Glas Glühwein wärmen. Geöffnet ist die Eisbahn seit diesem Wochenende bis Sonntag, 12. Januar.



Für Kindergärten und Schulklassen sind die Vormittagsstunden reserviert. Nachmittags und abends – ab 13 Uhr bis 21 Uhr in der Woche – ist das Wintereisvergnügen für alle da sowie am Wochenende von 11 bis 21 Uhr. An Feiertagen und in den Ferien weichen die Öffnungszeiten ab.