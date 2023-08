Schlittenbach-Anlieger sind empört über die Vorlage für Bau- und Verkehrsausschuss

Von: Thomas Machatzke

Auch gut drei Wochen nach der Anliegerversammlung sehen die Anlieger der Schlittenbacher Straße die rechtliche Frage nicht eindeutig geklärt. © Machatzke, Thomas

Empört haben die Anlieger des zweiten Abschnitts der Schlittenbacher Straße auf die Vorlage für den Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt reagiert, die am Mittwochnachmittag verhandelt werden soll.

Lüdenscheid – Darin soll der Ausschuss der Vergabe von Ingenieurleistungen zur Straßenplanung und Straßenausbau der Schlittenbacher Straße über 100 000 Euro zustimmen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal.

„Es sollte inzwischen bekannt sein, dass es dazu ganz erheblichen Widerstand der betroffenen Anlieger gibt, und trotzdem soll hier auf die Schnelle ein Auftrag über 100 000 Euro für ein Vorhaben vergeben werden, dessen Umsetzung höchst zweifelhaft ist“, erklärte die Anliegergemeinschaft Schlittenbach und teilte dies allen Ratsfraktionen noch am Dienstagabend mit, nachdem das Thema des Ausschusses bei der Anliegergemeinschaft bekannt geworden war. Zur Erinnerung: Anfang August hatte es zu genau diesem Thema eine Anliegerversammlung in der Freien Christlichen Schule gegeben.



Die geplante „endgültige Herstellung“, also der Endausbau, der Straße im zweiten Abschnitt zwischen Schützenstraße und Breslauer Straße wird von den Anliegern abgelehnt, weil sie zum einen unnötig sei und zum anderen hohe Kosten verursache. Im Nachgang der Anliegerversammlung ging die Diskussion darüber weiter, ob der zweite Abschnitt der Schlittenbacher Straße mit Blick auf den für 2026 geplanten Endausbau der Straße zur Liste der nach Kommunalabgabengesetz (KAG) geförderten Straßen zählt. Sollte dieser zweite Abschnitt der Schlittenbacher Straße in diese Liste gehören, kämen auf die Anlieger keine Kosten für den Endausbau zu. Sollte dies nicht der Fall sein, würden ihnen 90 Prozent der Kosten in Rechnung gestellt.



Genau davon geht die Stadt aus. Dieter Rotter vom Bauservice der Stadt, der an der Versammlung teilnahm, hatte mehrfach erklärt, dass die Schlittenbacher Straße in diesem Bauabschnitt nicht gefördert werde. Die Schlittenbacher Straße, so Stadtsprecher Sven Prillwitz im Nachgang, sei im zweiten Abschnitt eine noch nicht erstmalig nach Baugesetzbuch endgültig hergestellte Erschließungsstraße. Daher seien die Anwohner an den sogenannten „beitragsfähigen Herstellungskosten“ mit 90 Prozent zu beteiligen.



Wallburga Jung hatte dies aber für die Anliegergemeinschaft wiederholt angezweifelt. Anliegerin Marion Ullrich, ebenfalls Anliegerin, berichtete zudem, dass sie den von Jung zitierten Ratsbeschluss im Internet gefunden habe, wonach das Teilstück der Straße in die Liste der KAG aufgenommen worden war. Einen neueren Beschluss, der dies rückgängig gemacht habe, habe sie nicht gefunden. So sind bei der Anliegergemeinschaft Zweifel an der Rechtmäßigkeit keineswegs ausgeräumt, auch wenn die Stadt rechtlich einen klaren Standpunkt einnimmt. Zur Not, so hatte man es in der Versammlung formuliert, wolle man diesen Punkt rechtlich eindeutig klären lassen.



„Kann die Verwaltung so leichtfertig mit der Bürgermeinung und dem Geld der Bürger umgehen oder gibt es noch eine wirksame Kontrolle durch die Politik?“, stellte die Anliegergemeinschaft am Dienstagabend im Schreiben an der Fraktionen fest, „wir Anlieger erwarten, dass dieses Projekt bis zur endgültigen Klärung aller Rechtsfragen aufgeschoben wird.“