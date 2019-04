Schließung droht, 16 Mitarbeiter betroffen: Sorge um Standort im Stern-Center

Das Stern-Center in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Die drohende Pleite der Sporthandelskette Voswinkel betrifft auch die Filiale im Stern-Center. Dort sind nach Unternehmensangaben 16 Mitarbeiter beschäftigt, darunter drei Vollzeitkräfte. Nicht nur sie machen sich Sorgen um den Standort.

Die Löhne und Gehälter sind über das Insolvenzgeld noch bis Ende Juni gesichert. Der Geschäftsbetrieb geht in Lüdenscheid uneingeschränkt weiter. Und doch ist derzeit unklar, wie es weitergeht.

Einzelfallprüfung an jedem Standort

Wie Voswinkel-Sprecher Veit Mathauer auf Anfrage erklärte, werden nun im Rahmen des Schutzschirmverfahrens Rentabilität und Zukunftsfähigkeit jeder der 74 Standorte geprüft.

Filialen, die Umsatzerwartungen nicht erfüllen

Dabei spiele auch eine Rolle, wie lang der Mietvertrag läuft und welche Prognose man für den gesamten Einzelhandelsstandort abgebe. Als Grund für die Schieflage nennt das Unternehmen Frequenz- und damit verbunden Umsatzrückgänge, erhöhten Wettbewerbsdruck durch Onlinehandel und Discounter sowie Filialen, die die Umsatzerwartungen nicht erfüllen.

+ 74 Voswinkel-Filialen gibt es aktuell. Eine davon befindet sich in Lüdenscheid. © Sport Voswinkel Intersport Voswinkel ist seit 2008 im Stern-Center präsent und bietet auf einer Verkaufsfläche von 1 004 Quadratmetern Sportgeräte und Sportmode an. Konkrete Aussagen über die Zukunft des Lüdenscheider Standorts machte der Voswinkel-Sprecher nicht.

"Wir wollen möglichst viele Filialen erhalten"

Geplant sei, dass Filialen ohne wirtschaftliche Perspektive geschlossen werden. Welche das sind, sei noch offen. „Das Unternehmen muss gerettet werden. Wir wollen es mit möglichst vielen Filialen erhalten“, betont Veit Mathauer.

Bis Ende Juni wird Entscheidung gefällt

Anders als in einem Insolvenzverfahren kann die Geschäftsführung im Schutzschirmverfahren dieSanierung in Eigenverwaltung durchführen. Unterstützt wird sie dabei von Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger, der vom Amtsgericht Dortmund als Sachverwalter eingesetzt wurde. Bis Ende Juni hat die Geschäftsführung Zeit, ein tragfähiges Sanierungskonzept vorzulegen.

Einer der größten Sportfilialisten Deutschlands

Sport Voswinkel gehört zu den größten Sportfilialisten in Deutschland. Es wurde 1904 in Bochum gegründet, der Firmensitz befindet sich in Dortmund. Voswinkel beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Seit 2003 ist das Unternehmen eine Tochter der Intersport Deutschland.

