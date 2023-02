Handwerker sei Dank: Schließung von Wäscherei in letzter Sekunde abgewendet 

Gasumstellung

+ © Paffendorf Das Ehepaar Ostermann wird die Wäscherei an der Kölner Straße nun doch noch weiter betreiben. © Paffendorf

Eigentlich hatte sich das Ehepaar Ostermann schon damit abgefunden, die Wäscherei an der Kölner Straße 26b zum April schließen zu müssen. Jetzt aber steht fest: Es geht weiter.

Lüdenscheid – Die Umstellung von L- auf H-Gas, die der Energieversorger Enervie Vernetzt für Lüdenscheid am 25. April vornehmen will, sie hätte das Aus für die Wäscherei bedeutet. Da waren sich Margret und Hans-Rudolf Ostermann vor einigen Tagen noch sicher. Rund ein halbes Jahr lang hätten Techniker, Hersteller und auch Handwerker nicht gewusst, wie man die alte Heißmangel des Betriebs für die Gasumstellung umrüsten könnte. Weil eine Geräteneuanschaffung für das Betreiberehepaar hinsichtlich der damit verbundenen hohen Kosten nicht mehr in Frage gekommen war, hatten Ostermanns die baldige Schließung ihres Geschäfts angekündigt .

Einen winzigen Funken von Hoffnung, dass es allem Ärger zum Trotz dennoch weitergehen könnte, hatte Margret Ostermann aber dennoch – und sollte damit richtig liegen. Am Montag, so erzählt Margret Ostermann, da sei ein Mitarbeiter der Lüdenscheider Firma B. + D. Müller vor Ort gewesen, um nochmals nachzuschauen, was an baulichen Veränderungen der Heißmangel doch noch möglich gewesen sei, um sie für den Betrieb mit H-Gas umzurüsten. Nun, dass der Einbau neuer Düsen notwendig wäre – so, wie es beispielsweise andere Techniker oder die vom Energieversorger geschickten Mitarbeiter den Ostermanns gesagt hätten – sei diesmal nicht Thema gewesen.

„Es hat sich dann rausgestellt, dass sich wohl eine Einstellung vornehmen lässt, die den Betrieb der Mangel mit dem neuen Gas doch möglich macht“, erzählt Margret Ostermann. Und genau das sei jetzt auch passiert. Anstatt weiterer schlafloser Nächte wegen der drohenden Geschäftsaufgabe sei das Ehepaar Ostermann nun frohen Mutes, dass es entgegen allen Widrigkeiten der jüngsten Zeit weitergeht.

Telefon stand nicht mehr still

„Dass alles in Ordnung ist und die Mangel für die nächsten zwei Jahre noch laufen kann, haben wir jetzt schriftlich und werden das der Enervie vorlegen“, erklärt Hans-Rudolf Ostermann. Und auch erzählt er, wie emotional die Kunden der kleinen Wäscherei in den vergangenen Tagen darauf reagiert hätten, als das vermeintliche Aus für den Laden bekannt wurde. „Das Telefon stand nicht mehr still. Die Leute waren empört, traurig oder total ratlos“, sagt er.

Ein alter Herr, dem Ostermanns seit Jahren die Wäsche machen, sei sogar in Tränen ausgebrochen und habe ihn umarmt, als Hans-Rudolf Ostermann kam, um Kleidung abzuholen.

„Und als dann klar war, dass wir wohl weitermachen können, da ist uns ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt Margret Ostermann. Der Ärger um die Heißmangel, der sie das ganze vergangene halbe Jahr auf Trab gehalten habe, der sei nun hoffentlich vorbei.