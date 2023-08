Schließung abgewendet: MyToys-Filiale in Lüdenscheid bleibt erhalten

Von: Fabian Paffendorf

Im März hieß es noch, dass die Lüdenscheider MyToys-Filiale geschlossen werden wird. Jetzt hat die Otto-Group den Spielzeugfachhandel verkauft - und somit den Erhalt gesichert. © Paffendorf

Die Schließung der MyToys-Filiale in Lüdenscheid ist abgewendet. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten, aber das Spielzeuggeschäft bekommt einen neuen Namen.

Lüdenscheid - Seit Dienstagnachmittag steht fest: Es geht auch über den Februar 2024 hinaus weiter bei MyToys am Sternplatz. Allerdings dann auch unter einem neuen Namen, wie Lena Langer, Filialleiterin des Lüdenscheider Standorts auf LN-Anfrage erklärte. Denn der bisherige Mitbewerber „Toysino“ übernimmt zum 1. Oktober alle 19 stationären MyToys-Filialen von der Otto-Gruppe. Das bestätigte gegenüber der Redaktion auch Martin Zander, Sprecher der Otto-Group. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Erst im März hatte die Otto-Group angekündigt, den Betrieb des Spielwarengeschäfts MyToys bis Februar des kommenden Jahres sukzessive einzustellen. Während deutschlandweit die stationären Filialen aufgegeben werden sollten, kündigte man an, die Marke MyToys im Online-Bereich auf otto.de weiterzuführen. Bei den Plänen für den Onlinehandel bleibt man, die stationären Geschäfte hingegen erwirbt die Toysino GmbH aus Bayern. „Die Toysino GmbH um die beiden Geschäftsführer Christian und Daniel Krömer möchten die rund 160 Mitarbeiter in den 19 MyToys-Filialen mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen weiterbeschäftigen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Otto-Group hierzu. „Ich bin überzeugt, dass wir die künftigen Toysino-Filialen gemeinsam in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft führen werden“, wird Toysino-Geschäftsführer Christian Krömer zitiert.

Die sieben Mitarbeiter der Lüdenscheider Filiale werden also künftig weiterbeschäftigt. Damit bleibt das letzte Spielzeugfachgeschäft in der Bergstadt erhalten. Die Lüdenscheider Filiale wurde im Juli 2011 eröffnet. Der Spielwarenhändler gehörte zu den Mietern der ersten Stunde im damals neuen Bert-Allen-Haus.