Schlemmermarkt lockt ins Autohaus

+ © Bettina Görlitzer Gemütlich verweilen konnten die Besucher dort, wo sonst Autos verkauft werden. - Fotos: Görlitzer © Bettina Görlitzer

Lüdenscheid - Die kurzfristige Terminverschiebung um eine Woche hat nicht geschadet: Über einen großen Zuspruch von großen und kleine Besuchern freute sich das Team von VW Piepenstock am Wochenende beim inzwischen 5. Schlemmermarkt auf dem Gelände an der Lutherstraße. Wie berichtet, hatte die Veranstaltung wegen des Totensonntags nicht am ursprünglich geplanten Termin durchgeführt werden können. Aber fast alle Kooperationspartner waren trotzdem mit dabei, sagte Verkaufsleiter Lars Dulas.