Schlechte Prognosen: Festival in Lüdenscheid verschoben

Von: Carolina Ludwig

Das End of the Line am Lüdenscheider Stadtstrand Mamanuca sorgte schon häufig für gute Laune - aber auch nur bei gutem Wetter. Wegen der schlechten Prognosen haben sich die Veranstalter nun entschieden, die Veranstaltung auf Ende August zu verschieben. © Jakob Salzmann

Viel Regen, etwa 15 Grad und nasser Sand – das klingt wirklich nicht nach einem schönen Tag am Stadtstrand. Aus diesem Grund hat sich das Mamanuca-Team dazu entschieden, das für Samstag, 5. August, geplante End of the Line Festival zu verschieben.

Lüdenscheid – „Das tut uns wirklich leid“, bedauert Ioannis Tsilikas. Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht. Aber als Open Air Location sei man nun mal auf das Wetter angewiesen. Die Fläche brauche ein bis zwei Tage, um wirklich zu trocknen, damit das Feiern im Sand auch Freude bereitet. Denn halbe Sachen wollen die Veranstalter nicht machen. „Wir verzichten dann lieber auf das Geld, dafür haben die Kunden nur gute Erfahrungen“, sagt Tsilikas.

Das End of the Line Festival findet nun voraussichtlich am 26. August statt. Am zweiten Augustwochenende bleibt der Stadtstrand am Freitag und Samstag für ein großes Firmenfest geschlossen. „Dann ist das Bautz, da haben wir zu und unterstützen selber“, sagt Tsilikas – der letzte Samstag im August sei daher der frühestmögliche Nachholtermin, auch die Künstler Crack-T, Shorty und DJ Chollo sind dann wieder dabei.



Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, wer am neuen Termin nicht kann, bekommt den Ticketpreis erstattet.