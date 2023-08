Giftige Spinnen und Schlangen im MK: Wenn der Nachbar Exoten hält

Von: Jan Schmitz

Teilen

Affen, Krokodile und Kängurus sind im Märkischen Kreis nicht bekannt, dafür aber andere Arten - und die sind teilweise sehr giftig.

Lüdenscheid/Märkischer Kreis – Die Haltung von exotischen und heimischen geschützten Arten lebender Wildtiere in Deutschland ist nicht grundsätzlich verboten – und die Menschen im Märkischen Kreis machen von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch, wie eine Anfrage an den Märkischen Kreis ergab. Mehr als 5 000 Tiere sind zwischen Menden und Meinerzhagen bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde offiziell gemeldet. Und das sind noch längst nicht alle. Ist ein Tier giftig, wird es im zentralen Gifttier-Register beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) geführt. Ganz zu schweigen von den Fällen, in denen die Behörden von den Exoten in Heim oder Garten nie etwas erfahren.

Eine giftige Tigervogelspinne wird auch im Märkischen Kreis gehalten. © dpa

Der Handel und der Besitz von exotischen Wildtieren ist durch nationale und internationale Regelungen zum Handel mit artgeschützten Tieren (insbesondere das Cites-Abkommen) begrenzt. Im Kampf gegen den illegalen Handel dieser rund 6000 gefährdeten Wildtierarten ist die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises das letzte Glied in einer langen Kette von Naturschutz- und Strafverfolgungsbehörden. „Die UNB ist zuständig für die Überwachung des Besitzes und Handels mit artgeschützten Tieren vor Ort. Dazu kontrollieren wir einschlägige Internetseiten und prüfen die Herkunft artgeschützter Tiere im Märkischen Kreis“, erklärt Kreissprecher Alexander Bange.

In Meinerzhagen wurde eine ausgebüxte Königsnatter eingefangen. © Feuerwehr

Über die Haltung von Affen, Krokodilen, Kängurus oder Tigern hat der Kreis keine Kenntnis mehr. Bei den Tieren, die der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet sind, handelt es sich in der Masse vielmehr um Schildkröten oder Papageien. So gehören zu den am häufigsten gehaltenen Arten vor Ort Griechische Landschildkröten und Kongo-Graupapageien.

Doch auch diese harmlosen Exoten können ihren Besitzerinnen und Besitzern abhandenkommen. Insofern appelliert der Kreis an alle Halter von Arten, die der Bundesartenschutzverordnung unterliegen, der gesetzlichen Pflicht nachzukommen, nicht nur den Zugang, sondern auch den Abgang der Tiere ordnungsgemäß mitzuteilen. „Im Falle frei laufender Tiere kann so zumindest schneller ermittelt werden, zu wem die Tiere gehören“, erklärt Alexander Bange.

Der Kongo-Graupapagei wird im Märkischen Kreis vergleichsweise häufig gehalten und ist meldepflichtig. © dpa

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Bundesweit Schlagzeilen machte 2019 die Jagd nach einer entschwundenen Kobra in Herne, deren vermeintlicher Besitzer bis zuletzt bestritt, dass es sein Tier sei. Weil dies nicht zu beweisen war, zog die Stadt Herne im Juli 2023 die Schadensersatzklage gegen den Mann endgültig zurück. Auch im Märkischen Kreis gibt es immer mal wieder ausgebüxte exotische Schlangen oder Spinnen, die von der Feuerwehr eingefangen werden müssen. Zuletzt tauchte vor einigen Wochen in Meinerzhagen eine auffallend gezeichnete, aber ungiftige Königsnatter im Gebüsch auf. Auch hier blieb zunächst unklar, wem das Tier gehört.

Griechische Landschildkröten sind in freier Wildbahn gefährdet und streng geschützt. Dennoch ist es im Märkischen Kreis die häufigste Cites-Art. © dpa

Giftige Tiere dagegen sind nicht Sache des Märkischen Kreises, sondern des Lanuv, das die Einhaltung des NRW-Gifttiergesetzes überwacht. Dazu wird ein Gifttier-Register geführt, das für den Märkischen Kreis eine vergleichsweise überschaubare Anzahl von Tieren ausweist. „Im Märkischen Kreis gibt es acht Gifttierhaltungen, in denen 75 Giftschlangen, zwei Giftspinnen und ein Giftskorpion gehalten werden“, teilt Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann auf Anfrage mit. In welchen Städten die Halter leben, wird mit Verweis auf den Datenschutz allerdings nicht verraten.

Unter den 75 offiziell registrierten Giftschlangen im Märkischen Kreis ist auch die arabische Kobra. © dpa

Beispielhaft für die im Märkischen Kreis gehaltenen Giftschlangen können laut Landesamt zum Beispiel diverse Kobraarten, Puffottern, Klapperschlangen sowie weitere Vipernarten angeführt werden. Zu den häufig gehaltenen Giftspinnen gehören Indische Ornamentvogelspinnen (Tigervogelspinnen). Bei den Giftskorpionen ist der Dickschwanzskorpion häufiger in privater Haltung anzufinden.