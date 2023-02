Schlange vor der Vogelspinne: Stunde Warten für ein Foto

Von: Bettina Görlitzer

Nadine Fischer trotzte ihrer Spinnen-Phobie. „Hinter Glas macht mir das nichts aus“, sagte sie. © Bettina Görlitzer

Riesenandrang bei der Spinnen- und Insektenausstellung im Lüdenscheider Kulturhaus.

Lüdenscheid – Der Kampf gegen die Phobie vor kleinen Krabbeltieren, die reine Neugier auf exotische Arten, die es in Mitteleuropa nicht gibt, die Erfahrung mit dem eigenen Terrarium oder die in der Fiktion immer wieder überhöhte vermeintliche Bedrohung durch diese Tiere: Was auch immer jeden einzelnen Besucher am Sonntag ins Kulturhaus geführt hat, lässt sich letztlich in einer großen Faszination für Spinnen und Insekten zusammenfassen. Hunderte Menschen jeden Alters stürmten das Foyer des Theaters, um sich die Vogelspinnen- und Insektenausstellung anzusehen.

Viktoria hat sich wie viele anderen Menschen jeden Alters lange in die Schlange gestellt, um sich mit einer Spinne auf der Hand © Bettina Görlitzer

Von dem Riesenandrang war selbst Veranstalter Renaldo Neigert überrascht, der es gewohnt ist, dass die Neugier auf das, was er mit seinem Team präsentiert, groß ist. Im 15. Jahr tourt er mit der Ausstellung durch ganz Deutschland, aber der Zuspruch in Lüdenscheid sei im Vergleich mit anderen Städten der gleichen Größenordnung weit überdurchschnittlich gewesen. Dabei habe nichts im Vorfeld darauf hingewiesen, sagt er. Oftmals ließen sich durch Rückmeldungen auf Ankündigungen in den Sozialen Medien erste Rückschlüsse auf das mögliche Interesse ziehen, sagt Neigert. Für die Lüdenscheider Ausstellung habe es kaum Reaktionen gegeben.

Vogelspinnen und Insekten aus der ganzen Welt

Dafür war im Kulturhaus selbst zu hören, dass sich schon seit rund einer Woche immer wieder Interessenten nach der Ausstellung erkundigt hätten. Mit Öffnung der Türen um 10 Uhr bis nach 16 Uhr riss der Strom der Besucher dann auch nicht ab. Und nicht nur an der Kasse standen die Menschen jeden Alters Schlange. An jeder einzelnen Ausstellungsstation – sei es an den Terrarien mit Vogelspinnen und Insekten aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt oder an den Reihen von Präparaten oder Modellen von Tieren – stellten sich ganze Familien geduldig an. Rund eine Stunde, so hieß es zwischenzeitlich, betrug die Wartezeit für ein Foto mit einer Vogelspinne auf der Hand.

Groß war am vergangenen Sonntag der Andrang bei der Spinnen- und Insektenausstellung im Kulturhaus. © Görlitzer

Ergänzend zu den lebenden Tieren in den rund 110 Terrarien gab es noch rund 250 weitere Exponate, bis hin zu verschiedenen Modellen, die über die Anatomie der Tiere informierten. Auf Tafeln erhielten die Besucher zudem Informationen über Lebensräume und besondere Eigenschaften der ausgestellten Spinnen und Insekten. Außerdem wurde auch mit diversen Mythen und Legenden aufgeräumt, beispielsweise über Gefahren durch Bisse und Gifte.