Lüdenscheid - Ein bislang unbekannter Dieb nutzte am Wochenende die Müdigkeit eines Bahnkunden aus.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-Jähriger aus Hagen am Sonntag mit der Regionalbahn von Dortmund aus in seine Heimatstadt unterwegs. Doch auf der Fahrt schlief der junge Mann ein. Ein Schaffner weckte ihn dann am Lüdenscheider Bahnhof. Als der 25-Jährige wieder bei Sinnen war, stellte er fest, dass ihm jemand sein Mobiltelefon gestohlen hatte.