Tumult und Massenschlägerei vor Disko in der Lüdenscheider City: Sechs Verletzte

Der Rathausplatz in Lüdenscheid ist an Wochenenden für die Polizei ein häufig angesteuerter Einsatzort. Diesmal war es besonders heftig.

Die Polizei rückte zu mehreren Schlägereien in der Lüdenscheider Innenstadt aus.

Zwei Gruppen droschen aufeinander ein. Es gab sechs Verletzte.

Die Polizei nahm einen Mann in Gewahrsam.

Lüdenscheid - Bei einer Schlägerei vor einer Diskothek wurden am Samstagmorgen sechs Personen leicht verletzt. Am Ausgang der Disco kam es laut Polizeibericht gegen 3.30 Uhr zu tumultartigen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen. In die Keilerei wurde auch ein Türsteher verwickelt.

Die Polizisten nahmen die Personalien von insgesamt 19 Zeugen, Geschädigten und Tatverdächtigen auf und sprachen Platzverweise aus. Ein 38-jähriger wollte dem Platzverweis nicht folgen. Er landete deshalb in der Gewahrsamszelle.

Schlägerei auf Rathausplatz Lüdenscheid: Mann landet in Zelle

Gegen ihn sowie zwei 23 und 24 Jahre alte Lüdenscheider und einen 41-Jährigen aus Werdohl wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Ein Mann (26) aus Duisburg nahm mit seinem Smartphone die Gespräche und Funksprüche der Polizeibeamten auf und kassierte damit eine Anzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Die Polizei stellte sein iPhone sicher.

Lüdenscheider City: Zweite Prügelei

Gegen 4.45 Uhr rückten die Streifen erneut zu der Disco aus, weil vor der Tür ein 32-jähriger Werdohler zusammengeschlagen wurde. Zeugen beobachteten, wie ein etwa 1,85 Meter großer und sportlich wirkender Unbekannter den 32-Jährigen niederstreckte und davonlief. Der Werdohler musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

