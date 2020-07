Streit auf dem Rathausplatz: Drei Personen verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in der Lüdenscheider Innenstadt wurden in der Nacht zum Sonntag drei Personen verletzt, eine von ihnen schwer.

Lüdenscheid – In der Nacht zu Sonntag kam es auf dem Lüdenscheider Rathausplatz zu einer Auseinandersetzung. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass zwei Personen, die vom Security-Personal aus einer Gaststätte gewiesen worden waren, mit einer weiteren Person in Streit gerieten.

Durch eine zerbrochene Flasche erlitten zwei der Beteiligten Schnittverletzungen an den Händen. Außerdem wurde eine Person wegen einer „oberflächlichen Verletzung“ am Kopf behandelt. In ersten Meldungen war von einer Massenschlägerei mit Schwerstverletzten die Rede gewesen.

Eine weitere Schlägerei wurde an der Obertinsberger Straße gemeldet.