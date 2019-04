Schlägerei auf offener Straße am Karfreitag in Lüdenscheid

Anzeigen gegen sechs Männer

Lüdenscheid - Auf offener Straße schlugen in der Nacht zu Freitag in Lüdenscheid mehrere Männer aufeinander ein. Was Auslöser für die Schlägerei war, blieb zunächst im Dunkeln.