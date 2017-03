Schlägerei nach B6-Besuch: Strafrechtliche „Nachwehen“

Lüdenscheid - Die wievielte Schlägerei unter B6-Gästen es war, hat wahrscheinlich noch nicht mal die Polizei gezählt. Sicher ist: Seit dem 31. Dezember ist die Discothek am Rathausplatz geschlossen. Und: Die Justiz muss sich weiter um die strafrechtlichen „Nachwehen“ kümmern. Diesmal in Form eines Prozesses gegen drei junge Lüdenscheider. Sie sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Es ist die Nacht zum Ostermontag 2015, 6. April. Eine Gruppe junger Disco-Besucher will „eigentlich nur einen fröhlichen Abend verbringen“, wie eine Friseurin im Zeugenstand sagt. Aber einer ihrer Freunde kriegt Ärger mit einem jungen Mann aus einer anderen Gruppe. Bevor die Lage eskaliert, verlässt die Clique das B6. Und kehrt, wie sie das immer tut, in einen benachbarten Imbiss ein. „Wir gehen hinterher eigentlich immer einen Döner essen.“

Dort treffen die beiden Gruppen wieder aufeinander. Der Streit im B6 ist noch nicht vergessen. Der kleine Laden ist voller Leute, Geschiebe entsteht, ein Wort gibt das andere. Der Mann aus dem gegnerischen Lager fährt die Friseurin an: „Was willst du Transe denn?“ Ihr Bruder geht dazwischen. Sekunden später wird’s handgreiflich. Der Bruder – im Prozess gegen das Trio der Nebenkläger – erinnert sich: „Dann sah ich vor lauter Fäusten und Füßen den Raum nicht mehr.“ Er holt sich etliche Beulen am Kopf und eine Bisswunde an der rechten Hand.

Einer der Angeklagten fehlt. Sein Verteidiger Dominik Petereit legt Strafrichter Thomas Kabus ein ärztliches Attest über Verhandlungsunfähigkeit vor. Darin steht, der 25-Jährige leide an einer „schweren zehrenden Erkrankung“. Es ist von Krebs die Rede. Sein Verfahren wird abgetrennt. Die anderen beiden, verteidigt von den Rechtsanwälten Dirk Löber und Arnd Katzke, sind gesund – und halten sich für unschuldig. Der eine (23) „wollte nur helfen“ und hat sich „verteidigt“. Der andere „wollte schlichten“ und ansonsten „nur was essen“.

Die Wahrheitsfindung wird schwierig. Staatsanwaltschaft und Verteidigung bieten Zeugen auf, die jeweils ihre Freunde entlasten. Wer den ersten Schlag geführt, den ersten Tritt gelandet hat, ob Stühle geflogen sind, wie verschiedentlich dargestellt, das alles liegt noch im Dunkeln. Auch, warum die Angeklagten sich aus dem Staub gemacht haben, bevor die Polizei eintraf.

Mehr Licht könnte der Zeuge in die Angelegenheit bringen, der sich ganz am Anfang im B6 gestritten hat. Doch er ist der Ladung nicht gefolgt und soll nun polizeilich vorgeführt werden.

Der Prozess wird am 13. März um 9 Uhr im Saal E29 fortgesetzt.