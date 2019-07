Polizei-Einsatz nach Schlägerei in Disco: Türsteher nehmen Verfolgung auf

In der Disco am Rathausplatz kam es zur Schlägerei.

Lüdenscheid - Ein Mann schlägt einer Frau in einer Lüdenscheider Disco mit der Faust ins Gesicht. Dann flüchten die Täter. Die Türsteher nehmen die Verfolgung auf.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr zu einer Schlägerei in einer Diskothek am Rathausplatz. Eine 25-jährige Lüdenscheiderin soll dort von einem Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein, nachdem es zuvor einen verbalen Streit zwischen drei Männern, der 25-Jährigen und ihrer Begleiterin gegeben hatte. Nach Angaben der Frauen hätten die Männer "grundlos Stress gemacht."

Die 25-jährige Frau wurde leicht verletzt. Die drei Männer verließen unmittelbar nach der Tat die Disco und flüchteten. Angestellte des Sicherheitspersonals verfolgten die Flüchtigen - mit einigem Abstand. Gleichzeitig waren sie in Kontakt mit der Polizei und lotsten den eingesetzten Streifenwagen schließlich zur Südstraße.

Dort trafen die Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung die drei Männer an und stellten die Personalien der mutmaßlichen Streithähne fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Lüdenscheider im Alter von 23, 24 und 34 Jahren. Wer der Männer die Frau mit der Faust schlug, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung konnte keiner der Tatverdächtigen eindeutig der Tat beschuldigt werden. Ein eingeleitetes Strafverfahren wegen Körperverletzung richtet sich gegen Unbekannt.

Die Polizei sucht daher noch Zeugen für die Disco-Schlägerei. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.