Schläger, Diebe und Betrüger im CCL

Lüdenscheid - Erst der letzte Schrei in Sachen Handelsimmobilie, dann als Bausünde abgetan, abgewrackt oder einfach nur am veränderten Zeitgeist gescheitert: Lüdenscheid besitzt eine Vielzahl von prominenten Innenstadt-Großbauten, die schon lange vor Internet und Online-Handel in arge Probleme gerieten - beispielsweise das City-Center Lüdenscheid (CCL) als Vorläufer des Stern-Centers.

Wir beleuchten die Schattenseiten der nach außen allzu heilen Einkaufswelt des ehemaligen CCL. Und warum aus den unhaltbaren Zuständen im Center trotzdem etwas entwachsen konnte, was in Lüdenscheids Jugendarbeit über Jahrzehnte zu einer Institution wurde.

„Die Zukunft beginnt in Lüdenscheid“, so lautete der Slogan der Internationalen Kunststoffhaus-Ausstellung (Ika) 1971/72 an der Höh. Lüdenscheids baldige Zukunft als Einkaufsstadt mit einem City-Center begann auch 1972 – mit dem Bau des Löhrhof-Centers in Recklinghausen. Finanzier Hans Grothe und sein Architekt Horst Reckewell hatten einen Auftrag für den Neubau des Warenhauses Horten an Land gezogen.

Recklinghausen als schlechtes Beispiel

Und weil’s gerade in West-Deutschland eben der Trend in Sachen Gewerbeimmobilien war, entwarfen sie gleich ein ganzes Einkaufszentrum drumherum. Am 4. September 1975 eröffnete das Löhrhof-Center im Innenstadtkern von Recklinghausen. 36.000 Kubikmeter Beton und 2700 Tonnen Stahl hatte man zu einem Einkaufszentrum geformt, auf Höhe der Zeit den US-amerikanischen Shoppingmalls jener Tage nachempfunden.

Der Fehler, den Grothe und Reckewell bei der Adaption des Center-Konzepts und seiner baulichen Ausprägung allerdings gemacht hatten: In den USA dienten die Center dazu, ganze Vorstädte zu versorgen, waren keine City-integrierten Bauten, sondern eigene Oberzentren auf der Grünen Wiese. Auch die Kundenansprüche in den USA waren völlig andere als jene in Deutschland.

+ Beton dominierte das Bild des City-Centers (1983). © Sammlung Thomas Meyer/Stadtarchiv Was um das Horten-Warenhaus gebaut wurde, war hingegen ein Center-Komplex mit zahlreichen nicht immer sofort einsehbaren Winkeln. Der Bau war maßlos überdimensioniert, sodass Recklinghausens Innenstadt nun auf eine Schlag 49 neue Ladenlokale, auf vier Geschossen verteilt, bekam. Rund 37.000 Quadratmeter neue Geschäftsflächen für eine Innenstadt, die bis dato eigentlich gut funktioniert hatte. Neue Flächen für den Handel waren nicht in dem Ausmaß nachgefragt, wie sie jetzt entstanden waren.

Die Konsequenz des Überhanges: In den ersten Jahren waren gut 20 Prozent der neuen Flächen nicht vermietet. Und statt potenziellen Mietern machten sich hier andere breit, die der Attraktivität des Neubaus keinen Gefallen taten. Untereinander verfeindete Jugendbanden, Obdachlose und Kleinkriminelle nahmen die Einkaufsstraßen des Centers in Beschlag. Was Recklinghausen bereits an negativen Erfahrungen mit einem Shoppingcenter gemacht hatte, sollte Lüdenscheid ab 1977 mit der City-Center-Eröffnung nun auch bevorstehen. Ein Hinweis darauf, den Blick nach Recklinghausen zu richten, war während der Bauzeit des CCL schon gegeben – nämlich die vorläufige Postadresse der Betreibergesellschaft, „EKZ Am Löhrhof“.

„Ketten, Messer und Totschläger“

Auch das CCL ist zu groß, zahlreiche Flächen stehen leer. Innerhalb des ersten Jahres des CCL kommt es zu unzähligen unschönen Szenen und heftigen Auseinandersetzungen zwischen Vandalen und dem Wachdienst. Für die, die hier den Sicherheitsdienst tun, die Mitarbeiter der Lüdenscheider Security-Firma WKS, ist die Arbeit kein Zuckerschlecken.

Wer unliebsamen Center-Besuchern Hausverbote erteilt, der wird auch mal nach Dienstschluss krankenhausreif geprügelt. „Die rücken hier mit Ketten, Totschlägern und Messern an“, sagt 1978 ein WKS-Mitarbeiter den Lüdenscheider Nachrichten.

+ Tristesse hat viele Gesichter (1978). © Sammlung Wilfried Hoffmeister/Stadtarchiv Tagtägliche Eskalationen der Gewalt im Center werden jetzt auch in der Politik zum Thema. Im Rat wird kurzzeitig diskutiert, ob eine „City-Wache“ der Polizei im CCL eingerichtet werden könnte. Die Polizei zieht nicht ins Center, dafür wird aber ein Vorschlag von SPD-Fraktionsmitglied Arnhild Scholten umgesetzt: 1979 bekommt das CCL einen Jugendtreff (heute Jugendtreff Stern-Center).

+ Jugendtreff im Jahr 1985 © Pohlack Zwar verringert der Treff nicht die stetigen Gewaltakte im CCL, aber er etabliert sich schnell als wichtiger Baustein der Lüdenscheider Jugendarbeit. Hans Grothe bringt die Lüdenscheider Idee jetzt auch nach Recklinghausen. Er schlägt der Stadt vor, in einem leeren Lokal des Löhrhof-Centers ebenfalls ein Jugendzentrum einzurichten. Finanziert wird die Einrichtung gleichermaßen von Hans Grothe, der Kommune und Mitteln des Landes NRW. Der Jugendtreff funktioniert im Vest aber nicht, wird schnell wieder aufgegeben. Im Lüdenscheider Center entladen sich mittlerweile die kriminellen Energien nicht mehr nur bei den Rowdys, sondern auch bei den Mietern. Für einen handfesten Skandal, der in der Folge gleich einen größeren Leerstand im Center verursacht, zeichnet ein Tanzschulbetreiber verantwortlich. Der gibt von 1978 bis 1979 in seiner Tanzschule im CCL den Schülern recht eigenwillige Lehrstunden.

+ Aus heutiger Sicht verfügte das CCL durhaus über einen gewissen Charme (1989). © Pohlack

Denn nach Rumba und Tango bei Tageslicht geht es für die Kursteilnehmer zusammen mit dem Mentor nach Einbruch der Dunkelheit über Mauern und Zäune. Die Teens werden vom Tanzlehrer angestiftet, ihn bei seinem illegalen Nebengewerbe zu unterstützen. Unter der Hand handelt er nämlich mit Baumaterialien. Und um an die zu gelangen, bricht er nachts bei Bauunternehmen ein. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Schüler werden Zementsäcke und anderes Diebesgut abtransportiert. Das fliegt aber schnell auf. Anfang 1980 wird der Tanzlehrer am Amtsgericht Lüdenscheid verurteilt.

Der Hund, die Frau, der Papagei

Überfälle, blutige Auseinandersetzungen und pure Anarchie herrschen trotzdem im CCL weiter vor. In Reihen der Mieter des CCL kommt es sogar zu Fällen von Selbstjustiz. Gleich mehrere Händler überwältigen hier einen jungen Störenfried, um ihn dann im Heizungskeller des CCL gefesselt zurückzulassen. Dafür müssen die Mieter sich vorm Amtsgericht verantworten. Eine andere Qualität haben die Eskapaden des Inhabers eines Pizza-Restaurants im Center. Der muss sich vielfach vor dem Kadi für seine Verfehlungen erklären. Es sind keine Bagatellen, die den Mann, der auch dem illegalen Glücksspiel recht zugeneigt ist, auf die Anklagebank bringen: schwere Körperverletzung, Waffenbesitz, Nötigung, Freiheitsberaubung.

+ Modegeschäft Andrea Anders (1981) © Pohlack

1980 kommt es zu mehreren Zwischenfällen im und um das CCL, bei denen der Wirt, seine Frau und sein recht bissiger Schäferhund involviert sind. Der Hund, der frei im Pizza-Restaurant herumläuft, verbeißt sich am Ostersonntag 1980 in die Lederjacke von Frank Z., der eigentlich bloß mit seinem Kumpel Thomas K. eine Pizza essen will. Als die Gäste mit der Polizei drohen, schlägt der Wirt sie krankenhausreif.

Schäferhund greift Gruppe junger Leute an

Ähnliches ereignet sich in der Nacht vom 8. auf den 9. November desselben Jahres vor dem CCL. Auf der Wilhelmstraße greift der Schäferhund des Gastronomen eine Gruppe junger Leute an. Die drohen mit der Polizei und werden daraufhin vom Wirt und seiner Frau brutal verprügelt. Drei junge Männer werden schwer verletzt. Und als sie schon am Boden liegen, beißt der Hund die Opfer noch mehrmals in Arme und Beine.

Wirt schlägt Gäste brutal zusammen

In seinem Lokal rastet der Wirt wiederum im Mai 1981 aus. Zwei betrunkene Gäste wollen sich einen „Spaß erlauben“ und einen Papageien, der vorm Lokal auf einer Stange sitzt, klauen. Der Wirt kann nicht darüber lachen. Nachdem er die beiden erst einmal brutal zusammengeschlagen hat, verschleppt und fesselt er sie, um sie im Lokal noch weiter zu misshandeln.

Für diese und weitere Verfehlungen muss sich C. in der Folgezeit vor Gericht verantworten. Er denkt allerdings nicht daran, freiwillig den Verhandlungen beizuwohnen. Die Polizei holt ihn aber regelmäßig aus seinem Lokal ab, um ihn auf die Anklagebank zu setzen. Am Ende muss der CCL-Mieter – der beteuert, pleite zu sein, aber ein nagelneues 58.000 D-Mark teures Sportcoupé fährt – alle Verfahrenskosten tragen und rund 20.000 D-Mark Bußgeld zahlen. Zudem wird er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Mehrjährige Haftstrafen müssen hingegen der Betreiber eines Hi-Fi-Geschäftes im CCL sowie seine zwei Komplizen Mitte der 1980er-Jahre antreten. Im Mai 1983 hatte das Trio versucht, die Versicherung um 60.000 D-Mark zu betrügen und einen Einbruch in das Ladenlokal inszeniert. Dass selbst unter den Sicherheitskräften des Centers besonders dreiste Langfinger unterwegs sind, zeigt sich am Ende der CCL-Ära: 1990 klauen zwei Wachmänner 40 Paar Schuhe aus einem Geschäft des Centers.