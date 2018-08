Zeugnis einer grausamen Zeit

Lüdenscheid - Nicht zum ersten Mal wird heute ein scheinbar alltäglicher Gegenstand Teil des Virtuellen Museums, der vor allem durch die Zeit, aus der er stammt, und die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, interessant wird. Es handelt sich um den Rucksack eines Soldaten – und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg. Sein ehemaliger Besitzer hieß Georg Guse und gehörte zu den Soldaten, die noch kurz vor Ende des Krieges Berlin vor der Roten Armee verteidigen sollten.

Der Rucksack, an dem eine Feldflasche festgebunden ist, gehörte zur Ausstattung der Luftwaffe, so dass auch ohne zusätzliche Quellen geschlossen werden kann, welcher Waffengattung Guse als Soldat angehörte. Die Dokumentation zu dem Ausstellungsstück verrät außerdem, dass er gebürtig aus Pommern stammte. Er hat die sogenannte Schlacht um Berlin überlebt – angesichts hunderttausender Menschen, die allein in diesen letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges in der Hauptstadt starben, ein Fakt, der erwähnt werden muss.

Er geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft und wurde 1948 wieder freigelassen. Ein Zurück in seine pommersche Heimat gab es nicht. Daher zog er mit seinem Gepäck, das im Wesentlichen aus seinem Rucksack bestanden haben wird – über den Inhalt ist nichts bekannt – zunächst in die sowjetische Besatzungszone, der späteren DDR. Von dort aus gelangte er – wann ist ebenfalls nicht überliefert – nach Lüdenscheid.

Das sind die zu dem Rucksack und seinem Besitzer bekannten Fakten – und sie liefern Stichworte, die zu wesentlichen Themen und Momenten der Geschichte des 20. Jahrhunderts führen. Zum einen ist der Rucksack ein Hinweis darauf, dass jeder einzelne Bürger, der nach 1945 in der Bergstadt lebte, vom Krieg und seinen Folgen mehr oder weniger unmittelbar betroffen war, obwohl Lüdenscheid nicht im Zentrum der Kriegshandlungen des Zweiten Weltkrieges lag. So auch Georg Guse, der mit hoher Wahrscheinlichkeit an Kampfhandlungen beteiligt gewesen ist, in Gefangenschaft geriet, seine Heimat verlor und einen Neuanfang suchte.

Hunderttausende Tote bei Schlacht um Berlin

Ein zweites zentrales Stichwort ist die Schlacht um Berlin, an der der Besitzer des Rucksacks teilnahm – sie steht in der Geschichtsschreibung sinnbildlich für die Brutalität des gesamten Krieges und die sinnlose Opferung tausender Soldaten und Zivilisten auf beiden Seiten. Der damaligen deutschen Wehrmacht stand eine zahlenmäßig große Übermacht der Roten Armee, verstärkt um einige polnische Einheiten, gegenüber. Die Schlacht dauerte vom 16. April bis zum 2. Mai 1945.

Obwohl der Krieg für Deutschland längst verloren war, hatte Hitler befohlen, Widerstand bis zum letzten Mann zu leisten. Für den sogenannten Volkssturm wurden in diesen letzten Wochen tausende von Jugendlichen und alten Männern eingezogen. Viele von ihnen gingen in den sicheren Tod. Jeder, der sich kritisch äußerte oder Zweifel an einer Wende des Krieges offen aussprach, musste ebenso wie Deserteure fürchten, von der SS und der Feldgendamerie erschossen zu werden.

Auch in Lüdenscheid wurden in den letzten Kriegstagen drei vermeintliche Deserteure von der Feldgendarmerie aufgegriffen, verurteilt und per Genickschuss hingerichtet. Ihre Leichen wurden zur Abschreckung auf dem heutigen Rathausplatz (damals Adolf-Hitler-Platz) öffentlich zur Schau gestellt. Nach dem damals 19-jährigen Heini Wiegmann ist zur Erinnerung an dieses Geschehen eine Straße in Lüdenscheid benannt.

Auch auf sowjetischer Seite wurden viele Menschenleben geopfert, um in einem bereits gewonnenen Krieg einen propagandistisch wichtigen Sieg zu erringen – Stalin forderte die Eroberung Berlins so schnell wie möglich, um den Amerikanern zuvorzukommen. Noch während der Zweite Weltkrieg tobte, waren somit die ersten Vorboten des späteren Kalten Krieges zwischen den Westmächten und dem Ostblock zu spüren.

Allein in den Anfangstagen der Offensive soll die Rote Armee rund 80.000 Mann verloren haben – da hatte der Häuserkampf in den Straßen von Berlin noch gar nicht begonnen. Mehr als 100.000 Soldaten der Wehrmacht sollen beim Kampf in und um Berlin gefallen sein. Hinzu kommen Zehntausende an zivilen Opfern. Bis heute variieren die Zahlen der Toten und Verwundeten in den unterschiedlichen Quellen stark. Noch Jahrzehnte nach dem Krieg wurden in Berlin bei Bauarbeiten durch Zufall verschollene Tote entdeckt, die teilweise in Massengräbern verscharrt worden waren.





Angst vor sowjetrussischer Gefangenschaft





Aus Verzweiflung und Angst vor der Roten Armee kam es zu vielen Selbstmorden – insbesondere bei überzeugten Nationalsozialisten. Auch Adolf Hitler und seine Ehefrau Eva Braun brachten sich am 30. April um. Erst danach war der Weg zur Kapitulation frei. Nach der Einnahme von Berlin kam es in der Tat zu vielen Racheakten – der Schmerz über die Opfer und die Grausamkeit des ideologisch motivierten Vernichtungskrieges des Deutschen Reiches führte – in Verbindung mit einer allgemeinen Abstumpfung und Verrohung nach der Brutalität des Krieges – zu zahlreichen Plünderungen und Vergewaltigungen. Offiziere der Roten Armee bemühten sich vielfach vergeblich, gerade das zu verhindern. Unter anderem gab es einen Tagesbefehl, nach dem Plünderern und Vergewaltigern das Kriegsgericht oder die unverzügliche Erschießung drohte.

Nach der Kapitulation in Berlin am 2. Mai dauerte es noch bis zum 8. Mai bis zur bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches durch die Regierung Dönitz sowohl bei den westlichen Alliierten als auch bei der Roten Armee. Viele Soldaten der Wehrmacht hatten in den letzten Wochen und Monaten des Krieges versucht, sich nach Westen durchzuschlagen, um in amerikanische oder britische Gefangenschaft zu gelangen. Die Angst vor dem stalinistischen Regime war somit überall greifbar.

In der Tat wurden die meisten Kriegsgefangenen der westlichen Alliierten bereits relativ kurz nach Kriegsende wieder freigelassen. Dass der Besitzer des Rucksacks, Georg Guse, ebenfalls schon 1948 aus sowjetischer Gefangenschaft wieder freigelassen wurde, war nicht die Regel. Viele Kriegsgefangene überlebten die Lagerhaft in Russland nicht. Die letzten „Heimkehrer“ kamen nach einer Reise des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer nach Moskau 1955/56 frei.

Auch wenn über Georg Guse nicht viel dokumentiert ist – sein Rucksack bietet Anlass zu einem tiefen Blick in die Geschichte.